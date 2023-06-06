探索心理健康 哈仙達岡6月17日園遊會

CSC團隊在活動現場介紹他們的服務內容。（華埠服務中心提供）

華埠 服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）5月27日在華埠Alpine Recreation公園舉辦了第二場「探索您的心理健康 」社區園遊會。下一場園遊會將在6月17日（周六）在加州 哈仙達岡William Steinmetz公園舉行。活動將於下午6點開始至晚上10點，地點位於：1545 S. Stimson Ave. Hacienda Heights, CA 91745。

這次活動是與洛杉磯市市議員Eunisses Hernandez團隊合辦，也是自新冠疫情爆發以來華埠社區舉辦的最大型心理健康推廣活動。6月17日的園遊會是華埠服務中心所舉辦的系列活動中的最後一場，如需更多資訊，請致電213-808-1720或發送電子郵件至[email protected]。

市議員Eunisses Hernandez團隊成員Katie Chan(左二起)、副主任Wendy Castro、CSC心理諮商部主任阮妮娜及CSC團隊。（華埠服務中心提供）

5月27日當天特別邀請了社區團體「Paws to Share」和「Yellow Chair Collective」合作，共同策劃了多項體驗課程，包括冥想、瑜珈、塗鴉創作、玻璃盆景製作、寵物互動和日記教學等。此外，美國銀行（Bank of America）和資本集團（The Capital Group）的團隊也參與其中，共同推廣自我關愛和自我覺察，超過350位大小朋友踴躍參與。

CSC董事會成員Teodoro Ramirez在親身體驗這些課程後表示，他特別喜歡以日記寫作作為紓壓方式，他在寫作的過程中對生活充滿感激。他也很高興看到民眾開始關注心理健康的重要性。活動現場的攤位還提供了中英文版本的日記手冊，供大家選擇使用。CSC心理諮商部主任阮妮娜（Nina Loc）也在現場鼓勵民眾多方尋找適合自己的紓壓方式，同時關心周圍的家人和朋友。