我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

想吐？專欄作家搶先體驗蘋果3499美元MR裝置 吐露這些感覺

探索心理健康 哈仙達岡6月17日園遊會

洛杉磯訊
CSC團隊在活動現場介紹他們的服務內容。（華埠服務中心提供）
CSC團隊在活動現場介紹他們的服務內容。（華埠服務中心提供）

華埠服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）5月27日在華埠Alpine Recreation公園舉辦了第二場「探索您的心理健康」社區園遊會。下一場園遊會將在6月17日（周六）在加州哈仙達岡William Steinmetz公園舉行。活動將於下午6點開始至晚上10點，地點位於：1545 S. Stimson Ave. Hacienda Heights, CA 91745。

這次活動是與洛杉磯市市議員Eunisses Hernandez團隊合辦，也是自新冠疫情爆發以來華埠社區舉辦的最大型心理健康推廣活動。6月17日的園遊會是華埠服務中心所舉辦的系列活動中的最後一場，如需更多資訊，請致電213-808-1720或發送電子郵件至[email protected]

市議員Eunisses Hernandez團隊成員Katie Chan(左二起)...
市議員Eunisses Hernandez團隊成員Katie Chan(左二起)、副主任Wendy Castro、CSC心理諮商部主任阮妮娜及CSC團隊。（華埠服務中心提供）

5月27日當天特別邀請了社區團體「Paws to Share」和「Yellow Chair Collective」合作，共同策劃了多項體驗課程，包括冥想、瑜珈、塗鴉創作、玻璃盆景製作、寵物互動和日記教學等。此外，美國銀行（Bank of America）和資本集團（The Capital Group）的團隊也參與其中，共同推廣自我關愛和自我覺察，超過350位大小朋友踴躍參與。

CSC董事會成員Teodoro Ramirez在親身體驗這些課程後表示，他特別喜歡以日記寫作作為紓壓方式，他在寫作的過程中對生活充滿感激。他也很高興看到民眾開始關注心理健康的重要性。活動現場的攤位還提供了中英文版本的日記手冊，供大家選擇使用。CSC心理諮商部主任阮妮娜（Nina Loc）也在現場鼓勵民眾多方尋找適合自己的紓壓方式，同時關心周圍的家人和朋友。

Eunisses Hernandez辦公室副主任Wendy Castro表示，她很高興能與在華埠服務領域深耕已久的CSC合辦社區活動。該團隊將繼續提供優質服務，如果有任何疑問或困難，歡迎大家與市議員辦公室聯繫。

除了各種精彩的活動和娛樂節目，這場園遊會還提供免費的冥想和瑜珈課程。（華埠服務中...
除了各種精彩的活動和娛樂節目，這場園遊會還提供免費的冥想和瑜珈課程。（華埠服務中心提供）

華埠 心理健康 加州

上一則

危險特技 南加男駕駛站上車窗台

下一則

大麻陽性 導致工作場所事故

延伸閱讀

馬泰訪福建同鄉會 關注社區治安•

馬泰訪福建同鄉會 關注社區治安•
地鐵白蘭站首辦中醫義診 關懷長者健康帶動華埠經濟

地鐵白蘭站首辦中醫義診 關懷長者健康帶動華埠經濟
創業在美國／看中金山華埠「2特點」 華青攜手開火鍋店

創業在美國／看中金山華埠「2特點」 華青攜手開火鍋店
華埠餅店行刺案 檢：兇嫌沒證據有精神病 將控多項重罪

華埠餅店行刺案 檢：兇嫌沒證據有精神病 將控多項重罪
調查：亞太裔性少數 心理健康需求大

調查：亞太裔性少數 心理健康需求大
聖縣所有城市採自殺預防政策 展現社區越來越關注心理健康

聖縣所有城市採自殺預防政策 展現社區越來越關注心理健康

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌