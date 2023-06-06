我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

火爆音樂劇「SIX」 洛杉磯熱演中

記者子為／洛杉磯報導
從5月9日至6月10日，「SIX」音樂劇在洛杉磯熱唱中。（SIX音樂劇官方）
從5月9日至6月10日，「SIX」音樂劇在洛杉磯熱唱中。（SIX音樂劇官方）

「六位妻子吐槽同一個老公」，如果用一句話來介紹百老匯音樂劇「SIX」，這再恰當不過了。這部音樂劇在2022年獲得八項托尼獎提名，是繼「漢米爾頓」之後最火爆的音樂劇。從5月9日開始，「SIX」的巡演終於來到洛杉磯，讓南加民眾也能現場感受演出的創意與美麗，演出場所為好萊塢的Pantages Theatre，巡演將在洛杉磯持續到6月10日。

「SIX」音樂劇講述的是英國都鐸王朝(House of Tudor)第二任國王亨利八世(Henry VIII)六位妻子的故事，劇情十分簡單，從頭到尾台上只有飾演六位皇后的六位演員，以演唱會的形式唱出她們的遭遇；在演員身後是一同演出的樂隊，樂隊成員也都為女性。 整部音樂劇長達80分鐘，沒有中場休息，演員們一共會演唱九首歌曲，其中六位皇后每人有一首屬於自己的單曲。

六位皇后在演出開始時表示要競賽，看誰最受觀眾歡迎。在單曲中，每位皇后都用美妙歌喉盡力展現自己有「多慘」，亨利八世有多麼無能。比慘到尾聲時，皇后凱瑟琳讓大家開始清醒，她指出不應該為一個男人而吵架攀比，甚至用自己的悲慘作為論據，而應團結在一起書寫屬於女性的故事。最後，六位皇后們用歌曲表達出「拒絕磁競」和「書寫Herstory」（history一詞的變形，用於強調女性歷史和女性視角）的核心思想。

居住在洛杉磯的音樂劇愛好者何女士，已觀看「SIX」兩次，她表示每首歌都很好聽，演員的唱功和表演水平非常棒。何女士還指出，有些可惜的是，這次在洛杉磯的表演者中並無亞裔，她希望未來能看到更多亞裔音樂劇演員在舞台上綻放光芒。

「Six」劇本的原作者為劍橋大學的畢業生馬洛（Toby Marlow）和莫斯（Lucy Moss），二人在讀大學時因一部學生話劇結緣。2016年，劍橋大學音樂劇協會要選一部原創劇目，參與來年的愛丁堡藝穗節，馬洛爭取到了這個機會並負責劇目的創作。「SIX」自誕生後，獲提名和斬獲音樂劇界的多項大獎，在2022年獲得八項東尼獎提名，包括最佳音樂劇和最佳導演。

音樂劇愛好者華人何女士已觀看「SIX」兩次，她表示每首歌都很好聽，演員的唱功和表...
音樂劇愛好者華人何女士已觀看「SIX」兩次，她表示每首歌都很好聽，演員的唱功和表演水平非常棒。（受訪者提供）

洛杉磯 提名 亞裔

上一則

加州郵差真辛苦 送信遭狗攻擊 全美最多

下一則

亞凱迪亞過端午 陸上龍舟嗨翻

延伸閱讀

南加內陸警方攔檢查獲車內炸彈 車主有案底

南加內陸警方攔檢查獲車內炸彈 車主有案底
南加羚羊谷大火 燒毀1600畝地

南加羚羊谷大火 燒毀1600畝地
洛杉磯縣、加州人口普查 西裔最多

洛杉磯縣、加州人口普查 西裔最多
訪巴塞爾美術館 遇見霍爾拜恩

訪巴塞爾美術館 遇見霍爾拜恩
紐約皇后學院畢業禮 校友漫威電影導演兼演員強法洛出席致詞

紐約皇后學院畢業禮 校友漫威電影導演兼演員強法洛出席致詞
「落葉」坎城影展掀高潮 芬蘭名導愛搶鏡

「落葉」坎城影展掀高潮 芬蘭名導愛搶鏡

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金

幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金