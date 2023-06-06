火爆音樂劇「SIX」 洛杉磯熱演中

從5月9日至6月10日，「SIX」音樂劇在洛杉磯熱唱中。（SIX音樂劇官方）

「六位妻子吐槽同一個老公」，如果用一句話來介紹百老匯音樂劇「SIX」，這再恰當不過了。這部音樂劇在2022年獲得八項托尼獎提名 ，是繼「漢米爾頓」之後最火爆的音樂劇。從5月9日開始，「SIX」的巡演終於來到洛杉磯 ，讓南加民眾也能現場感受演出的創意與美麗，演出場所為好萊塢的Pantages Theatre，巡演將在洛杉磯持續到6月10日。

「SIX」音樂劇講述的是英國都鐸王朝(House of Tudor)第二任國王亨利八世(Henry VIII)六位妻子的故事，劇情十分簡單，從頭到尾台上只有飾演六位皇后的六位演員，以演唱會的形式唱出她們的遭遇；在演員身後是一同演出的樂隊，樂隊成員也都為女性。 整部音樂劇長達80分鐘，沒有中場休息，演員們一共會演唱九首歌曲，其中六位皇后每人有一首屬於自己的單曲。

六位皇后在演出開始時表示要競賽，看誰最受觀眾歡迎。在單曲中，每位皇后都用美妙歌喉盡力展現自己有「多慘」，亨利八世有多麼無能。比慘到尾聲時，皇后凱瑟琳讓大家開始清醒，她指出不應該為一個男人而吵架攀比，甚至用自己的悲慘作為論據，而應團結在一起書寫屬於女性的故事。最後，六位皇后們用歌曲表達出「拒絕磁競」和「書寫Herstory」（history一詞的變形，用於強調女性歷史和女性視角）的核心思想。

居住在洛杉磯的音樂劇愛好者何女士，已觀看「SIX」兩次，她表示每首歌都很好聽，演員的唱功和表演水平非常棒。何女士還指出，有些可惜的是，這次在洛杉磯的表演者中並無亞裔 ，她希望未來能看到更多亞裔音樂劇演員在舞台上綻放光芒。