遊行、狂歡、音樂會 南加免費玩一夏

巴沙迪那粉筆節將在父親節的周末舉辦。（圖源Pasadena Chalk Festival官網）

6月意味著明媚夏日的開始，也是支持性平權的「驕傲月」（pride month)。若想要盡情地感受南加的夏日，或做些有意義的事，假如又囊中羞澀，不如考慮這些免費的活動。

洛杉磯同志 驕傲大遊行 （LA Pride）是洛杉磯縣內最具規模的同志驕傲大遊行，遊行將從6月11日(周日）早11時開始，出發地點在Highland Avenue和日落大道（Sunset Boulevard）的交界處，該地點曾在1970年舉辦過世界上第一個被允許的同志遊行。遊行期間，觀眾可以觀看豐富的現場演出，也可在LA驕傲村（LA Pride Village）享受販售的美食和飲料，營業時間為中午12時到晚上8時。

觀眾可以在遊行經過的人行道上觀看，也可走進沿路的任意一家餐廳，幾乎每個餐廳都會提供能看到遊行的特別位置。

巴沙迪那粉筆節（Pasadena Chalk Festival）已舉辦多年，適逢在每年的父親節周末，500 多位藝術家聚集在巴沙迪那的人行道上，用粉筆創作臨時畫作，吸引成千上萬的圍觀者觀看。粉筆畫作會分不同類別評獎，但最終會隨時間流逝而永遠消失。傳統上，該活動在 Paseo Colorado 舉行，但購物中心的新主人表示沒有興趣舉辦，所以該活動今年6月17至18日將搬到巴沙迪那會展中心(Pasadena Convention Center)門口的廣場。

6月24日的威尼斯狂歡節（The Venice Fest）舉辦主旨，是為促進洛杉磯市Mar Vista地區的商業發展。該狂歡節特地邀請100多戶商販，提供各式各樣的購物、美食和社交體驗。該狂歡節由 Gym Venice和Shop Morpheus孵化，參與者將在Centinela Avenue和Grand Biew Boulevard之間的威尼斯大道(Venice Boulevard)上看到各式各樣的商販，享受不同風味的美食並欣賞現場音樂。

「OFF THE 405」免費音樂會在5月20日至8月26日期間的特定周六晚上舉行，將當下最有人氣的樂隊帶到蓋蒂中心（The Getty Center）。音樂會在下午6至9時舉行，觀眾可以攜帶自己的野餐用品。該系列音樂會免費，但需要提前在蓋蒂中心官網預約以獲得入場資格。6月的音樂會將在24日進行，出演樂隊為Makaya McCraven。觀眾若想避開車流和人流，且想等到停車費微降，可以考慮在下午3時左右入場。

「舞在洛杉磯」（Dance DTLA）由洛杉磯市城中區的音樂中心（The Music Center）主辦，音樂中心特別提供貫穿整個夏天的免費舞舞蹈課，適合沒有舞蹈經驗和喜歡舞蹈的所有人。從6月23日起，每周五都會有一堂不同類型的舞蹈課，包括薩爾薩舞（Salsa）、桑巴舞、迪斯可舞（Disco）等。6月23日的第一堂課主題為街舞，除了上課還能享受現場音樂和輕快氛圍。 洛市城中區的音樂中心特別提供貫穿整個夏天的免費舞舞蹈課。（圖源The Music Center官網）

「凱斯哈林藝術展：藝術屬於每個人」（Keith Haring: Art is for Everybody）正在布洛德博物館 (The Broad)火熱展出。凱斯哈林是知名的美國波普藝術家（pop art），活躍於20世紀80年代。哈林的作品與傳統畫作有很大不同，簡單直接，往往反覆重複幾種圖案，內容常是卡通式的。本次展覽將展出他創作生涯晚期的一些色彩繽紛、充滿活力的畫作，比如他代表性的狗、簡筆人等。儘管布洛德博物館的永久藏品可免費參觀。凱斯哈林的這個特別展覽通常需要購買門票，但每周四下午5到8時，該展覽免費向公眾開放。