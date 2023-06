遊行、狂歡、音樂會 南加免費玩一夏

巴沙迪那粉筆節將在父親節的周末舉辦。(圖源Pasadena Chalk Festival官網)

6月意味著明媚夏日的開始,也是支持性平權的「驕傲月」(pride month)。若想要盡情地感受南加的夏日,或做些有意義的事,假如又囊中羞澀,不如考慮這些免費的活動。

洛杉磯同志 驕傲大遊行 (LA Pride)是洛杉磯縣內最具規模的同志驕傲大遊行,遊行將從6月11日(周日)早11時開始,出發地點在Highland Avenue和日落大道(Sunset Boulevard)的交界處,該地點曾在1970年舉辦過世界上第一個被允許的同志遊行。遊行期間,觀眾可以觀看豐富的現場演出,也可在LA驕傲村(LA Pride Village)享受販售的美食和飲料,營業時間為中午12時到晚上8時。

觀眾可以在遊行經過的人行道上觀看,也可走進沿路的任意一家餐廳,幾乎每個餐廳都會提供能看到遊行的特別位置。

巴沙迪那粉筆節(Pasadena Chalk Festival)已舉辦多年,適逢在每年的父親節周末,500 多位藝術家聚集在巴沙迪那的人行道上,用粉筆創作臨時畫作,吸引成千上萬的圍觀者觀看。粉筆畫作會分不同類別評獎,但最終會隨時間流逝而永遠消失。傳統上,該活動在 Paseo Colorado 舉行,但購物中心的新主人表示沒有興趣舉辦,所以該活動今年6月17至18日將搬到巴沙迪那會展中心(Pasadena Convention Center)門口的廣場。

6月24日的威尼斯狂歡節(The Venice Fest)舉辦主旨,是為促進洛杉磯市Mar Vista地區的商業發展。該狂歡節特地邀請100多戶商販,提供各式各樣的購物、美食和社交體驗。該狂歡節由 Gym Venice和Shop Morpheus孵化,參與者將在Centinela Avenue和Grand Biew Boulevard之間的威尼斯大道(Venice Boulevard)上看到各式各樣的商販,享受不同風味的美食並欣賞現場音樂。

「OFF THE 405」免費音樂會在5月20日至8月26日期間的特定周六晚上舉行,將當下最有人氣的樂隊帶到蓋蒂中心(The Getty Center)。音樂會在下午6至9時舉行,觀眾可以攜帶自己的野餐用品。該系列音樂會免費,但需要提前在蓋蒂中心官網預約以獲得入場資格。6月的音樂會將在24日進行,出演樂隊為Makaya McCraven。觀眾若想避開車流和人流,且想等到停車費微降,可以考慮在下午3時左右入場。

「舞在洛杉磯」(Dance DTLA)由洛杉磯市城中區的音樂中心(The Music Center)主辦,音樂中心特別提供貫穿整個夏天的免費舞舞蹈課,適合沒有舞蹈經驗和喜歡舞蹈的所有人。從6月23日起,每周五都會有一堂不同類型的舞蹈課,包括薩爾薩舞(Salsa)、桑巴舞、迪斯可舞(Disco)等。6月23日的第一堂課主題為街舞,除了上課還能享受現場音樂和輕快氛圍。

「凱斯哈林藝術展:藝術屬於每個人」(Keith Haring: Art is for Everybody)正在布洛德博物館 (The Broad)火熱展出。凱斯哈林是知名的美國波普藝術家(pop art),活躍於20世紀80年代。哈林的作品與傳統畫作有很大不同,簡單直接,往往反覆重複幾種圖案,內容常是卡通式的。本次展覽將展出他創作生涯晚期的一些色彩繽紛、充滿活力的畫作,比如他代表性的狗、簡筆人等。儘管布洛德博物館的永久藏品可免費參觀。凱斯哈林的這個特別展覽通常需要購買門票,但每周四下午5到8時,該展覽免費向公眾開放。