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華人雕塑公園 成小鎮熱門景點

記者啟鉻╱聖伯納汀諾報導
自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）
自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）

南加內陸帝國聖伯納汀諾縣屬地伊爾漠（Yermo）小鎮，現有一個熱絡景點，就是自由雕塑公園（Liberty Sculpture Park），由一位華人雕塑家自六年前開始創辦。多年來經過精心打磨建設，逐漸成為當地地標，受到當地居民熱捧，也吸引過往遊客光顧。

影音來源：記者啟鉻

自由雕塑公園創辦人、雕塑家陳維明表示，自2017年開始創辦自由雕塑公園，佔地近40畝。經過多年來艱辛努力，已經擁有各種雕塑和建築十餘座，成為當地熱門景點。

自由雕塑公園位於南加州莫哈維沙漠小鎮伊爾漠，陳維明擔任主要雕塑工作。如果駕車從南加向北行到拉斯維加斯，沿15號公路，過了巴士度（Barstow）就可以看到。陳維明說，當初尋找公園地點時，也希望能夠讓過往人們注意到，於是找到了合適地點。

多年來，義工們在陳維明帶領下，完成了部分作品，包括：64紀念碑、天安門大屠殺浮雕、瘋馬酋長、坦克人、李旺陽、光復香港時代革命雕塑、光復香港時代革命壁畫、中共病毒CCP VIRUS、丁建強紀念亭、牢籠中的劉曉波、民主女神、議長大聲呼籲、司徒華先生最後的日子等十餘座大型雕塑和建築。

由於經費有限，從公園雕塑和建築起初挖地基、焊接鋼筋，到澆鑄基座等，一群熱愛民主和自由的義工助力完成了絕大多數工作，即使是最專業的雕塑藝術工作，也由雕塑家義務完成。

陳維明既是創辦人，也是雕塑創作者。他於中國中央工藝美術學院畢業，移民紐西蘭，曾三次到敘利亞參加內戰，支持反抗軍。後移居美國，一直投身海外民主運動，積極促進中國施行自由民主。

自由雕塑公園基金會（Liberty Sculpture Park Foundation）是加州非營利組織，宗旨是為自由雕塑公園募款，建設一個具有相當規模的公益公園，為中國和世界人民爭取民主自由、反對共產主義暴政、悼念共產主義受難者。基金會製作大型紀念雕塑，正在建設共產主義受害者紀念館，存放來自世界各國文字、圖片和實物，預計2024年完工。

自由雕塑公園地址：37570 Yermo Rd. Yermo, CA 92398。

伊爾漠小鎮是縣屬地，也是擁有歷史底蘊小城。建於1902年，最早稱為Otis。19世紀末到20世紀初，這個地區的鐵路運輸很繁榮，成為一個重要運輸站點。當時的火車站，也成為現在的歷史景觀。小鎮還鄰近著名的卡里克鬼城（Calico Ghost Town），原是一個礦場，現保留博物館。由於位於莫哈維沙漠，這裡也可欣賞到沙漠景觀。

自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）
自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）
自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）
自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）
自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）
自由雕塑公園部分雕塑作品。（記者啟鉻╱攝影）

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