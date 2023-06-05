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台灣平和國小曲棍球零失分 加州盃再奪冠

記者張庭瑜/洛杉磯報導
到場的僑民們拿起國旗，並以鼓舞人心的歡呼聲為球員們加油打氣。（記者張庭瑜/攝影）
到場的僑民們拿起國旗，並以鼓舞人心的歡呼聲為球員們加油打氣。（記者張庭瑜/攝影）

台灣彰化縣平和國小自2017年起連續三年在「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」中獲得冠軍。在疫情過後的今年再度參賽，並以出色的表現創造零失分佳績，完全壓倒對手，日前再次奪得冠軍。

彰化縣平和國小的校長張鴻章表示，為了參加這次的國際曲棍球比賽，學校師生、教練和家長們都做了很長時間的準備。小球員們在每場比賽中都全力以赴，大家都希望能夠將冠軍獎盃帶回台灣。這次比賽不僅在於獲得冠軍，更重要的是學生們能結交許多外國朋友，開拓國際視野。然而，他也期許台灣的學生們能像美國的孩子一樣大方。台灣的孩子們有些害羞，不太敢主動打招呼。但經過多場比賽後，平和國小的球員們也逐漸融入美式文化。

在球員們奪得冠軍後，他們聚在一起合影留念，共同紀念這個重要時刻。球員們面露笑容，...
在球員們奪得冠軍後，他們聚在一起合影留念，共同紀念這個重要時刻。球員們面露笑容，展現出對於取得冠軍的喜悅和自豪。（記者張庭瑜/攝影）

在四強賽中，平和國小以5比0擊敗對手Kings，晉級到冠軍賽。冠軍賽中，他們再次以7比0擊敗主場隊伍Moorpark，取得冠軍。

在冠軍賽期間，之前與平和國小對戰的墨西哥球員，和他們的家長也前來為平和國小加油打氣。比賽結束後，平和國小的球員們還與亞軍主場隊的球員互相在球衣上簽名，留下寶貴的紀念。此外，一位目前就讀高中的美國球員也來到現場為平和國小加油，因為四年前他也曾與台灣的平和國小對戰。

球員在球場上展現出卓越的身手及精湛的技巧，最終他們成功奪得冠軍。（記者張庭瑜/攝...
球員在球場上展現出卓越的身手及精湛的技巧，最終他們成功奪得冠軍。（記者張庭瑜/攝影）

截至今年，平和國小已有三十多年的曲棍球發展歷史。而在今年，他們再度參加國際比賽，派出15名小球員前往美國參賽。當中最小的球員是11歲的四年級生，最年長的是12歲的六年級生。當地時間不同以及適應天然草地的挑戰讓他們面臨許多困難，但他們仍以獨特的打法和出色的表現贏得冠軍。

許多在場支持平和國小的台灣僑民是第一次接觸草地曲棍球運動，但通過幾場比賽，已非常熟悉規則，甚至開始擔任球評，分析不同球隊的特色和戰術。

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