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餓狼狠咬 小寵物狗閃電衝出勇救兄弟 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
11磅小寵物狗從60磅土狼口中勇救狗兄弟。（KTLA）
11磅小寵物狗從60磅土狼口中勇救狗兄弟。（KTLA）

南加橙縣米慎維埃和市（Mission Viejo）一戶居民家中，後院的監控攝像頭捕捉到緊張的時刻，一隻土狼闖進院中，將一隻小狗咬進嘴裡，危險時分，一隻小馬耳他狗（Maltese dog）像一道閃電衝出去，趕走土狼，救出自己的兄弟。

影音來源：橙縣居民／記者邵敏後製

這起事件發生在5月早些時候，狗主人指出，一天晚上一隻土狼跳進他們家後院。 11歲的寵物小狗Vinny重10磅，長著三顆牙齒，它是一隻英雄狗，勇敢地迎接挑戰。

在視頻中，可以看到土狼跳過柵欄，將Vinny的兄弟，另一隻寵物狗Harley追到角落裡， 聽到Harley的尖叫聲，Vinny從院子的另一邊開始行動，它迅速衝出去，在Harley向另一個方向跑時趕走土狼。

狗主人David表示，一隻10磅重的小狗，趕走一隻 60 磅重的土狼，這非常了不起，它做得很好，是小英雄。狗主人同時指出，英雄狗Vinny一直是個鬥士，帶它回家的第一天，對撫摸它的人咆哮。

仔細觀察視頻，襲擊期間圍欄的另一邊還有第二隻土狼，根據Harley的傷口分析，狗英雄Vinny出現的時間恰到好處。狗主人表示，受傷的Harley後背上部有兩處撕裂傷，胸部有一處撕裂傷，需要縫針救治，另外胸部還有咬痕和擦傷。

土狼襲擊寵物的事件同樣也發生在南加華人居民家中，洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）的華人日前表示，自家的寵物貓險些落入狼口。監控視頻顯示，深夜一隻非常肥碩的土狼進入院子，對寵物貓垂涎三尺，幸虧主人及時發現，才避免小貓被狼叼走。

受傷的小狗Harley目前恢復較好，狗主人希望向人們傳達信息，每個人都應採取措施保護自己的寵物，免遭土狼襲擊。

寵物小狗像一道閃電向土狼衝過去，救自己的狗兄弟。（KTLA）
寵物小狗像一道閃電向土狼衝過去，救自己的狗兄弟。（KTLA）

南加 華人 橙縣

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