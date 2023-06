北好萊塢「驕傲月」遊行 展現愛與包容

Jason Howe和自己的兩個女兒。(記者趙健/攝影)

每年6月的「驕傲月」,是被全球範圍內非傳統異性戀人群(LGBTQ )用來慶祝和紀念他們的身分、歷史和爭取平等權益的一個特殊時期,各地通常都會舉辦盛大的同性戀 者驕傲遊行 (Pride Parade)等活動,呼籲人們接納LGBTQ+群體,以及給予他們應有的尊重和平等的權利,洛杉磯市各個社區的相關活動也在本月陸續開啟。

視頻來源:記者趙健

北好萊塢Valley Village社區的居民們,6月4日舉辦了一場溫馨快樂,充滿能量的驕傲月遊行慶祝活動。活動從早晨9時30分開始,來自社區約50個家庭的家長和孩子們齊聚在社區公園裡,一同製作慶祝活動的海報。 「I am who I am」(我就是我)、「Love is love」(愛無所限) 等各式各樣的標語,被孩子們用貼紙和畫筆精美裝點。

上午10時30分,家長和孩子們揮舞著製作好的旗幟和海報,開始遊行活動。人群走過之處彩虹繽紛,色彩斑斕,傳達他們對LGBTQ+群體的支持。隊伍中有來自各個社區的LGBTQ+成員,以及他們的家庭、朋友和支持者。隨著遊行隊伍緩緩行進,路邊觀眾紛紛歡呼鼓勵,很多駛過的車輛也特別鳴笛致意。遊行活動隊伍中,來自信仰長老會教堂(Faith Presbyterian Church)的神職人員Richard,也在現場表達了對這項活動的支持。

北好萊塢社區4日舉辦驕傲月活動,展現社區的愛與包容。(記者趙健/攝影)

今年活動的組織者Jason Howe是同性戀,也是兩個女兒的父親。據他表示,該活動始於2016年,發起初衷是因為當時社區裡有一個孩子,因為媽媽是同性身分而一直受到欺負。社區和家長們得知後,一直認為這種錯誤行為絕不該再在社區發生,社區需要發聲,對同性戀者或者其他身分家庭的憎惡,在這個社區絕不被接受。Howe說,「雖然這個活動不是學校等機構組織,但它完全反映了這個社區父母群體們的想法。」

遊行活動中的一位亞裔家長表示,讓人們聽到和感受到社區對LGBTQ+群體的支持,是非常有意義的事情。「這樣的活動很好的展示了一個充滿愛與尊重的社區面貌。」她說,「我們一直都在致力於打破偏見和歧視,爭取每個人的平等權益。」