黃埔親友會 6月11日建校99周年演唱會

美西中華民國黃埔親友聯誼會6月11日舉辦「慶祝中華民國陸軍官校黃埔建校99周年慶」 愛國歌曲演唱會。（記者張宏／攝影）

美西中華民國 黃埔親友聯誼會日前舉辦記者會，宣布將在6月11日舉辦「慶祝中華民國陸軍官校黃埔建校99周年慶」 愛國歌曲演唱會。

聯誼會會長謝傳佐表示，她的父親是黃埔第七期，黃埔親友會本著 「血脈源黃埔情」之心，於今年舉辦慶祝黃埔建校99周年之際，緬懷父輩之情油然而生。當年為了東征、北伐、抗戰、 剿共，父輩投身黃埔，抛頭顱灑熱血，無懼於犧牲，為的就是求取在中華民國旗幟之下，國家的統一，民族的生存。

一部黃埔百年史，正是中華民國的血淚史。他們的父輩，黃埔的英靈已融人了時光的永恆，化作夜空裹的群星，藉著此次緬懷，祈盼再次閃爍出黃埔先烈的光芒， 在黑夜裡，仍然引領中華民國走向正確方向。

黃埔人畫的先輩浴血奮戰畫作。（記者張宏／攝影）

理事長王竹青表示，明年是黃埔建軍100周年，今年先暖身，吹響軍號，號召黃埔親友集結。洛杉磯 有很多黃埔後代，成立親友聯誼會的目的是保護史實，緬懷長輩。希望黃埔親友集合起來，也歡迎認同黃埔的朋友們一起相聚一堂，大聲唱出黃埔校歌。目前演唱會已有20多個團體確認參加。同時也希望更多黃埔校友二代歸隊，幫助他們蒐集更多黃埔人的歷史資料。

中華旗隊創隊者陳耀華博士表示，黃埔是兩岸唯一橋樑，兩岸需要交流，未來黃埔人責任重大。中華旗隊現任隊長許宗由和總監沈露茜都出席記者會，沈露茜是這次活動總策劃。她表示，演唱會是第一次主辦，演唱歌曲都是抗戰期間愛國歌曲，希望借助活動展現黃埔光芒，向先輩致敬，也呼籲更多黃埔子弟加入。

活動免費入場，林慧懿和羅再陵主持，現場還有抽獎環節，獎品是中華航空洛杉磯至台北往返機票一張。詳情歡迎致電謝傳佐，電話：562-682-0351，理事長王竹青，電話：310-500-8658。演出時間是6月11日星期日下午1時30分報到，地點是洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave. El Monte, CA 91731)。