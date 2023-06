台灣芭蕾舞團 南加演出新劇「來自紐約的愛」

台灣女孩黃欣笛(Cindy Huang)成立的金州芭蕾舞蹈團,將在爾灣進行多場精彩演出。(台灣書院提供)

由台灣女孩黃欣笛(Cindy Huang)成立的金州芭蕾 舞蹈團,將於6月6日在爾灣加州大學 (University of California Irvine,簡稱UCI),出演新劇「來自紐約的愛」(From New York - With Love),接著6月9日和10日在聖地牙哥 的Poway表演藝術中心(Poway Center for the Performing Arts)各演一場,並邀請多位國際知名編舞家和鋼琴家共同參與演出。

黃欣笛14歲時獲得紐約著名的美國芭蕾舞蹈學校School of American Ballet的全額獎學金,她在職業芭蕾舞蹈生涯退休後,2019年與丈夫Raul Salamanca共同創立聖地牙哥的金州芭蕾舞學校(Golden State Ballet Academy)。2021年,他們成立了金州芭蕾舞蹈團(Golden State Ballet),並多次受邀前往北京舞蹈學院演出芭蕾舞劇。

金州芭蕾舞蹈團將於6月上旬舉辦三場演出,第一場6月6日於爾灣加州大學Barclay Theater演出,接著6月9日和10日,在聖地牙哥的Poway表演藝術中心(Poway Center for the Performing Arts)演出。三場演出均在晚上8點開演。

這次演出將呈現三支新古典芭蕾舞,由紐約三位屢獲殊榮的編舞家Justin Peck、Norbert De Cruz III和Gabrielle Lamb所編排。Justin Peck是東尼獎得主,也是2021年電影《西城故事》的編舞師。他特別邀請到著名鋼琴家張天娜(Tina Chong)和Alex Peh現場伴奏他所編排的舞蹈。Gabrielle Lamb所編排的舞蹈將是世界首演,並由大提琴家卓賢(Xian Zhao)現場演奏。

金州芭蕾舞蹈團是非營利組織,旨在為聖地牙哥地區提供專業的芭蕾舞蹈表演,提升表演藝術和文化。本次演出也歡迎所有藝術愛好者前來觀賞這場難得一見的精彩演出,票價從40美元到104美元不等。更多詳情請訪問網站www.goldenstateballet.org。