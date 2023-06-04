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聖谷氣溫升高 預防蚊蟲叮咬

記者丁曙／聖蓋博谷報導
蚊蟲季防叮咬傳播病毒。（Mosquito & Vector Control District）
蚊蟲季防叮咬傳播病毒。（Mosquito & Vector Control District）

聖蓋博谷蚊蟲和病媒控制區（Mosquito & Vector Control District）日前提醒居民，為蚊子季節做好準備，防止蚊蟲叮咬。

今年以來，該疾病控制區還沒有報告任何西尼羅河病毒（West Nile virus）活動，但隨著氣溫升高，蚊子的數量正在增加。消除死水源、使用驅蟲劑和穿戴防護服，是居民保護自己和家人免受蚊蟲叮咬，和西尼羅河病毒 （WNV）等蚊蟲傳播疾病的最有效方法。

該區公關主任Anais Medina Diaz 說，這不僅是蚊子叮咬，使用含有聯邦疾病防治中心CDC）推薦的四種原料之一的驅蟲劑，是一種有效的方法，可以防止使人衰弱，有時甚至是致命的蚊子傳播疾病。

西尼羅河病毒在聖蓋博谷流行，通常在夏季由當地公共衛生機構檢測到。雖然沒有人類疫苗，但CDC推薦含有避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535或檸檬桉樹油等活性成分的產品，對蚊子侵襲是安全有效的。

更多信息可致電聖蓋博谷蚊蟲和病媒控制區：626-814-9466，或登入官網 SGVmosquito.org。

聖蓋博 聯邦疾病防治中心 CDC

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