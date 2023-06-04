洛杉磯桌球公開賽 8月登場

圖為2022 LA OPEN比賽中。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 乒乓球（桌球）公開賽（LA OPEN Table Tennis Tournament，簡稱LA OPEN）2023年賽事，將於8月12日至13日舉行，LA OPEN執行主席劉龍軍表示，今年賽事在Cal Poly Pomona校園舉行，規模恢復正常。總獎金保持逾三萬元。

LA OPEN是全美獎金和水準最高的桌球比賽。自2011年開辦首屆賽事，每年均在加州洛杉磯舉辦並取得成功。2023 LA OPEN賽事執行主席劉龍軍，首席營運長葉安利。賽事主要創辦人是徐永泰博士，也是創會主席。

劉龍軍表示，確定比賽於8月12日至13日在聖蓋博谷東部Cal Poly Pomona的校區體育館Kellogg Gym舉行，這是一座多功能體育活動設施，提供舉辦各類運動和活動，可容納大約400名選手比賽，觀眾數千人。劉龍軍說，2023 LA OPEN規模恢復疫情 前水平。

他說，2023 LA OPEN總共有27項賽事，總獎金超過三萬元，其中公開組冠軍獎金一萬元，亞軍是5000元。比賽有單打、雙打，單打除了公開賽，還有以美國乒協認證的積分賽，從積分1350到2350不等。還有不同年齡組別賽，包括17歲以下、15歲以下及12歲以下的青少年組，還有50歲以下成年組，以及70歲以上長青組。值得一提的是，今年賽事增加了更多雙打比賽，歡迎選手積極參與。

自LA OPEN賽事開始以來，主辦者往年曾邀請多位來自中國、台灣、亞洲、歐洲、中南美洲和美加等地的世界乒乓球名將參加比賽，其中不乏歷屆和現役奧運 選手。比如歐洲頂級好手奧洽諾夫、薩姆索諾夫、中國國家隊球員侯英超、台灣名將莊智淵、韓國籍世界名將朱世赫等，均曾參與歷年賽事，奪得公開組單打冠軍。

每年LA Open都有400人次參加約1200場比賽，觀眾人數都超過三千人。值得一提的是，LA OPEN還在2018年獲美國乒乓球協會邀請主辦當年的國家排名賽，選拔當届奧運國家代表隊。