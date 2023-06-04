我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

洛杉磯桌球公開賽 8月登場

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為2022 LA OPEN比賽中。（記者啟鉻／攝影）
圖為2022 LA OPEN比賽中。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽（LA OPEN Table Tennis Tournament，簡稱LA OPEN）2023年賽事，將於8月12日至13日舉行，LA OPEN執行主席劉龍軍表示，今年賽事在Cal Poly Pomona校園舉行，規模恢復正常。總獎金保持逾三萬元。

LA OPEN是全美獎金和水準最高的桌球比賽。自2011年開辦首屆賽事，每年均在加州洛杉磯舉辦並取得成功。2023 LA OPEN賽事執行主席劉龍軍，首席營運長葉安利。賽事主要創辦人是徐永泰博士，也是創會主席。

劉龍軍表示，確定比賽於8月12日至13日在聖蓋博谷東部Cal Poly Pomona的校區體育館Kellogg Gym舉行，這是一座多功能體育活動設施，提供舉辦各類運動和活動，可容納大約400名選手比賽，觀眾數千人。劉龍軍說，2023 LA OPEN規模恢復疫情前水平。

他說，2023 LA OPEN總共有27項賽事，總獎金超過三萬元，其中公開組冠軍獎金一萬元，亞軍是5000元。比賽有單打、雙打，單打除了公開賽，還有以美國乒協認證的積分賽，從積分1350到2350不等。還有不同年齡組別賽，包括17歲以下、15歲以下及12歲以下的青少年組，還有50歲以下成年組，以及70歲以上長青組。值得一提的是，今年賽事增加了更多雙打比賽，歡迎選手積極參與。

自LA OPEN賽事開始以來，主辦者往年曾邀請多位來自中國、台灣、亞洲、歐洲、中南美洲和美加等地的世界乒乓球名將參加比賽，其中不乏歷屆和現役奧運選手。比如歐洲頂級好手奧洽諾夫、薩姆索諾夫、中國國家隊球員侯英超、台灣名將莊智淵、韓國籍世界名將朱世赫等，均曾參與歷年賽事，奪得公開組單打冠軍。

每年LA Open都有400人次參加約1200場比賽，觀眾人數都超過三千人。值得一提的是，LA OPEN還在2018年獲美國乒乓球協會邀請主辦當年的國家排名賽，選拔當届奧運國家代表隊。

由於2020年和2021年全球新冠疫情大流行，考慮球員、球迷安全，主辦者決定暫時停辦兩屆比賽。2022年開始，因疫情已趨緩，LA OPEN組委會決定續辦公開賽。2023 LA OPEN是恢復比賽後的第二年賽事。劉龍軍說，賽事在環境優美的Cal Poly Pomona校園舉行，且停車地點與比賽場館較近，歡迎廣大觀眾來欣賞精彩比賽並參觀校區。

2023 LA OPEN 執行主席劉龍軍。（記者啟鉻／攝影）
2023 LA OPEN 執行主席劉龍軍。（記者啟鉻／攝影）

疫情 洛杉磯 奧運

上一則

不安全有風險 哈岡二次抗議建永久遊民中心

下一則

驕傲遊行 眾議員趙美心相挺 高喊繼續抵制反LGBTQ法案

延伸閱讀

勞資合同談不攏 洛杉磯港長堤港貨運停擺

勞資合同談不攏 洛杉磯港長堤港貨運停擺
美允中增加直飛航班 飛行途徑需繞過俄羅斯

美允中增加直飛航班 飛行途徑需繞過俄羅斯
罷工前兆？勞資薪酬協商談不攏 洛杉磯等美西港口作業停擺

罷工前兆？勞資薪酬協商談不攏 洛杉磯等美西港口作業停擺
國殤假期團聚變調 阿拉斯加海釣船難 3死2失蹤

國殤假期團聚變調 阿拉斯加海釣船難 3死2失蹤
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
支持LGBTQ+兩動議 洛縣委會下周表決

支持LGBTQ+兩動議 洛縣委會下周表決

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2023-05-28 21:48
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」