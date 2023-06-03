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支持LGBTQ+兩動議 洛縣委會下周表決

洛杉磯訊

6月為「驕傲月（Pride Month）」，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）2日提出兩項議案，表達支持 LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人或其他多元化的性別認同）社區。洛縣縣政委員會將在下周 6月6日例會上對兩項議案進行表決。

蘇麗絲表示，今年前五個月，全國出台了近500項反LGBTQ+法案，她認為一些社區民眾對LGBTQ+社區成員的偏見和仇恨不斷增加，所以洛杉磯縣需要站出來，確保行政政策上包含這個社區的具體需求。她希望通過這兩項動議，為包括LGBTQ+的每個人建立一個歡迎和包容的安全網，無論他們的性取向或性別認同如何。

蘇麗絲的兩項動議分別為第28號和30號。其中28號動議旨在進一步擴大洛杉磯縣提供的性別肯定醫療保健服務，以便跨性別者、性別不合格者和雙性人居民能夠安全地確認，並適當獲得醫療保健、精神保健和護理協調服務。

第30號動議希望在洛杉磯縣內建立有史以來第一個LGBTQ+委員會，該委員會將就新政策、計劃、培訓等向洛杉磯縣政委員會提出建議。

洛杉磯縣政委員會將在下周二上午9時30分開始的例會中對兩項動議進行表決，會議和表決過程將現場直播：http://bos.lacounty.gov/Live-Broadcast

洛杉磯 LGBTQ 蘇麗絲

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