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人文磚線上講座 6月3日談建築設計

洛杉磯訊
人文磚基金會暨美華人文學會將在3日舉行在線講座，由建築設計藝術家黃文暉主講《從嚴謹的建築設計到異想天開》。（人文磚基金會提供）
人文磚基金會暨美華人文學會將在3日舉行在線講座，由建築設計藝術家黃文暉主講《從嚴謹的建築設計到異想天開》。（人文磚基金會提供）

人文磚基金會暨美華人文學會將在3日舉行美華文藝季春季在線講座，由建築設計藝術家黃文暉主講《從嚴謹的建築設計到異想天開》。

黃文暉（Bonhui Uy）70至90年代在國際建築界享有美譽，被稱為「建築素描透視圖藝術家」。他從小喜歡繪畫創作，「充滿童趣和歡悅的藝術一直吸引著我，再加上一點含蓄的幽默感，成為我創作方向」。

他畢業於台灣成功大學建築系，獲紐約普拉特學院（Pratt Institute）碩士學位。後到夏威夷Media-5 Architects擔任設計總監，在建築工作的同時他還為菲利普·強生、貝聿銘、愛德華·巴恩斯、塞繆爾·布羅迪、理查·邁耶、大衛·查爾斯等美國著名建築師繪製建築設計透視圖。同時，他也進一步探索繪畫、拼貼畫、版畫（平版印刷、蝕刻和木刻）、數位繪圖和紙板和金屬雕塑。使用回收材料作為創作方式，成為他更加異想天開的藝術作品一部分。

住在夏威夷歐胡島，黃文暉雖年過八旬，卻擁有童稚熱情的心，藝術家、作家和插畫家之外，他還涉獵音樂、踢踏舞、國際標準舞等，洋溢東西方混合風格的文青風。

免費講座時間：美西時間6月3 日6至8pm，Zoom Meeting ID: 876 5486 6439，Passcode: 025459。

夏威夷 雕塑 華人

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