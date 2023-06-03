馬爾西亞諾美術館展巨幅「出埃及記」畫作 免費觀賞

德國畫家Anselm Kiefer的巨幅畫展「Exodus」。（記者朱敏梓/攝影）

洛杉磯 是全球最重要的當代藝術中心之一，擁有許多知名的博物館，其中座落在威爾榭大道（Wilshire Boulevard ）上的一個小眾的馬爾西亞諾美術館 ，近日推出了「出埃及記」（Exodus）巨幅畫展，精采的畫作讓參觀者頻頻感嘆「真的太震撼」。

影音來源：記者朱敏梓

馬爾西亞諾藝術基金會（Marciano Art Foundation）位於4357 Wilshire Boulevard，這座1960年代的建築最初是一座共濟會寺廟，後改造為一座美術館於2017年開業，陳列著GUESS牛仔褲品牌創始人Maurice和Paul Marciano收藏的1500多件作品。

這個美術館不僅曾有南韓女子天團BLACKPINK成員打卡，更是收藏了當代藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）、村上隆等200多位藝術家作品。

Blackpink女團成員Jennie曾到此打卡。（取自社交媒體）

Marciano的藏品專注於收購在世界各地的新興藝術家的主要作品，從繪畫、雕塑、攝影和紙上作品，到裝置、表演 、電影和數字作品，包括抽象畫家Albert Oehlen、美國藝術家Christopher Wool、深受亞裔喜愛的藝術家村上隆（Takashi Murakami），以及洛杉磯當地藝術家例如Mike Kelley、Sterling Ruby、Jim Shaw等。美術館希望通過這些作品傳達和回應藝術史和人類社會中最具歷史意義的發展，同時不斷思考當前的社會政治和當代視覺文化。

在美術館一樓正在展出當代最為重要的藝術家之一， 被譽為「戰後德國精神廢墟中誕生的詩人」的畫家安塞姆·基弗（Anselm Kiefer）個展「出埃及記」（Exodus）。

高達幾米的巨幅畫作使用了多種材料，包括油漆、赤土陶器、織物、繩索、金屬絲、現成物品、電解沉積物和金屬（包括銅和金箔），基弗還在作品中結合了出埃及記中的希伯萊語的銘文，以及對其敘述的主題參考，讓這些畫作充滿了民族、地點和時代之間的象徵性界限，是一種形而上學的寓言，沉思於失落與解脫、剝奪與歸鄉。

Anselm Kiefer結合了出埃及記中的希伯來文銘文，以及使用了多種材料，打造出獨特的畫作。（記者朱敏梓/攝影）

參觀者置身於昏暗的燈光下觀賞這些巨型畫作，如此莊嚴而宏偉，讓人沉浸在失落、歷史和救贖的主題中，現場體驗十分震撼。該限時展展出至2023年6月16日。

參觀者還能夠在美術館內欣賞到世界上最暢銷的女性藝術家草間彌生於2011年所創作的作品。這個大型展品以草間彌生標誌性的波點為主題，在房間內除了貼滿了波點的鬱金香外，就連牆壁、地板以至天花板一樣貼滿波點，瞬間就走進了草間彌生的波點世界。