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南加台灣客家會 梁正吉回任會長

記者張庭瑜/洛杉磯報導
南加州台灣客家會鄉親們一起合影留念，並對客家精神大加讚賞。（記者張庭瑜/攝影）
南加州台灣客家會鄉親們一起合影留念，並對客家精神大加讚賞。（記者張庭瑜/攝影）

加州台灣客家會（THASC）日前舉辦年會與餐敘活動，也是繼疫情開始至結束的三年來的首次，吸引許多住在橙縣和大洛杉磯西北區的客家人共襄盛舉。

此次活動並進行選舉，由新當選的17位理事們推選新會長，結果創會會長梁正吉以高票當選新會長。

梁正吉表示，他一直希望年輕人能夠擔任會長。他是在選舉前幾天才決定參選，沒想到得到熱烈支持，並被委以重任。他希望在會長任期內能將經驗傳承給下一代，鼓勵中生代和年輕人更多地參與會務，順利完成交接。

該會前會長陳國雄於1977年到美國留學和奮鬥。他回憶當時許多台灣留學生聚在一起，自然而然地形成了同鄉會。陳國雄表示，大部分的客家人來自農村山區，他們勤勞節儉，重視教育。家長們相信只有透過教育才能改變人生，因此許多客家農村的孩子們努力讀書，有人外出深造。

陳國雄是苗栗南庄的鄉下孩子，考上新竹高中就讀，家裡希望他能持續升學，來美後參加客家聚會時，發現眾人都有類似的家庭背景，可能是同屆或前後屆的新竹中學學長、學弟。近年來，客家人成為台灣非常重要的族群，選舉時，候選人也需學一兩句客家話。然而，在海外維持客家文化並不容易，許多台美客家第二代只能聽懂客家話，但無法說得流利，第三代更難學習客家話。面對這樣的困境，許多客家鄉親希望僑委會能提供協助，成立客語學習中心，幫助延續海外客家文化。

客家年會上還準備了各式各樣的客家美食，除了傳統的梅菜扣肉、炒苦瓜等地道客家菜，還有兩隻大的烤乳豬。此外，會員們也帶來了炒米粉、炒飯和炒河粉等美食。柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎的夫人雖然不是客家人，但她製作了30個客家傳統點心草仔粿分享，而在上桌前就已經被大家一掃而空。傅錦郎笑說：「我們沒有預料到會有這麼多人參加，下次會準備更多。」

教育 美食 加州

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