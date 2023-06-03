洛市出租屋 擬規定安裝空調

隨著夏天的到來，酷暑使得人們難以忍受，因此洛市也計劃推出一項名為「出租屋需裝空調」的措施。（取自abc7截圖）

洛杉磯 市議會5月31日以13票對0票的高票通過一項提案，將對所有出租住宅單元的冷氣裝置要求進行可行性研究，同時探討如何協助中低收入 房客支付空調相關費用的潛在計劃。

市議員們一致認為研究住宅冷氣裝置的可行性是必要的，並且應該探索相應政策來幫助那些無法負擔相關費用的租戶。

這項由女議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）提出的動議，要求所有住房部門和建築與安全部門報告潛在危險，及在所有出租住宅單元中安裝空調設備。赫南德茲強調隨著氣候變化的持續升級，洛市需要確保最高標準的居住環境。她指出，近年來長時間的致命高溫 夏季已經發生，因此必須準備應對日益惡化且持續存在的熱浪。在氣候緊急情況下，住房安裝空調不應被視為奢侈品，而是必需品。

作為動議的一部分，洛杉磯水電部門（Los Angeles Department of Water and Power，簡稱DWP）也將報告所有可行性及潛在問題，以彌補因使用空調而增加的能源費用，並提供有關此類計劃的潛在資金來源的資訊。同時，DWP也將評估每個住宅單元配備空調系統對城市電網的潛在影響。

在表決之前，議員李約翰（John Lee）提出了對赫南德茲動議的修正建議，建議住房部門報告空調設備，納入符合城市資本改善計劃條件的項目清單的可行性和潛在成本影響。赫南德茲隨即進行修正，並明確指出住房部門在分析租賃住宅單位時，應評估不同空調設備類型的可行性，例如壁掛式空調、中央空調或其他設備。