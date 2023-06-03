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杜瓦迪市議會 表彰華裔義工

記者丁曙／綜合報導
Carmen Wong當選杜瓦迪市老人中心年度義工。（City of Duarte提供）
Carmen Wong當選杜瓦迪市老人中心年度義工。（City of Duarte提供）

杜瓦迪市（Duarte）市議會日前表彰華裔Carmen Wong為年度「老人中心志願者」，並宣布2023年5月為城市「美國老人月」 （Older Americans Month）。

自1991年以來，杜瓦迪市一直表彰那些卓越的志願服務的年長者，他們投入時間和精力，使該市的老人中心成為更好的休閒娛樂場所。

社區生活管理局設計的5月份主題是「無拘無束的年長者」（Aging Unbound），提供探索各種老齡化的經歷，討論社區如何消除對老人的刻板印象。Carmen Wong展示了超越自我為社區服務的能力，她在該市老人中心提供了無數個小時的出色志願服務，實至名歸。

管理局娛樂主管Susie Perez說，「14年來Carmen Wong一直是老人中心的志願者，她擁有的知識和帶來的能量令人難以置信。

Carmen Wong每周有一半以上時間用於協助冷凍餐和熱餐項目。她是該市特別晚間活動、兩年一度的社區庭院銷售、城市獨立日慶祝活動、周年野餐會和員工頒獎招待會等活動必定參與的志願者。

過去一年裡，Carmen Wong奉獻了大約520小時用於服務社區，相當於為杜瓦迪市節省了超過8000美元的僱員工資。雖然Carmen Wong的服務大都在幕後，但並沒有被忽視。她出席了5月25日舉行的洛杉磯縣年度美國老人表彰日頒獎典禮，受到表彰。

Carmen Wong 表示，很榮幸成為城市老人中心的志願者。這些年來，義工服務成為她生活的動力，推動她向前，享受快樂的每一刻。

老人中心 洛杉磯 華裔

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