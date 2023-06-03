我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

台灣國科會、史丹福大學 攜手成立科技中心

本報記者 / 史丹福報導
吳政忠指出，台灣僅有一個半導體產業是不夠的，未來應從矽谷獲取更多創新想法，而史大台灣中心將為台灣原料科技走向國際提供途徑。（本報記者 / 攝影）
吳政忠指出，台灣僅有一個半導體產業是不夠的，未來應從矽谷獲取更多創新想法，而史大台灣中心將為台灣原料科技走向國際提供途徑。（本報記者 / 攝影）

台灣國科會與史丹福大學攜手合作，宣布成立台灣科技中心，未來將以半導體、脫碳與精準醫療三大主題，邀請相關領域專家分享洞見。台灣國科會主委吳政忠、史大校長泰西爾-拉維尼（Marc Trevor Tessier-Lavigne）、史大工學院院長維多姆（Jennifer Widom）6月2日在李嘉誠知識研究中心（Li Ka Shing Learning and Knowledge Center）參與Taiwan Science and Technology Hub成立大會暨研討會，並發表致詞。

吳政忠表示，過去幾十年，台灣一直致力於與國際社會站在一起，提倡創新和科技，將民主之光傳播到全球，新冠肺炎疫情期間，全球供應鏈大亂，台灣抓住機遇，努力提升國際形象，半導體短缺更凸顯了台灣在半導體供應鏈中的關鍵地位。

吳政忠表示，感激美國在台灣科技發展中扮演重要角色，美台之間的知識、技術與人才交流，已形成良性循環，培養了一代又一代的專家，促成了台積電等世界級公司在台灣的建立。他說：「現在我們的合作已進一步地加深，利用台灣和美國的互補產業，共同努力，將台灣半導體製造與美國的設計能力結合起來，加強全球經濟安全，特別是最近的生成人工智慧領域。」

吳政忠指出，台灣僅有一個半導體產業是不夠的，未來應從矽谷獲取更多創新想法，「相信在這個自由、公平、包容的空間（意指Taiwan Science and Technology Hub），世界級的人才會匯聚，協同台美科技資源，激發更有效的研究 、創新和人才培養。」

史大校長泰西爾-拉維尼表示，Taiwan Science and Technology Hub是為整合在跨越科學、技術、工程等領域，建立的平台。Hub在史大提供了一個實體場域，辦理一系列活動，促進台灣與史大、矽谷和整個灣區的連結。

泰西爾-拉維尼表示，Taiwan Science and Technology ...
泰西爾-拉維尼表示，Taiwan Science and Technology Hub是為整合在跨越科學、技術、工程等領域，建立的平臺。（本報記者 / 攝影）

工學院院長維多姆表示，史大工學院與台灣的連結可以追溯到幾十年前，出了許多給整個行業帶來深遠影響的人物，包括台積電創始人張忠謀、英偉達創始人黃仁勳、雅虎創始人楊致遠等。此外，學院多年來與台灣行業夥伴緊密合作，在人工智能加速晶片、半導體先進製造、以及數字健康和生物技術方面推動了許多進步。「Taiwan Science and Technology Hub將延長這個列表，它將促進新的合作、新的進步，比如精確的量子技術、可持續能源和其他幾個重要主題。」

維多姆表示，史大工程學院與台灣的連結可以追溯到幾十年前，出了許多給整個行業帶來深...
維多姆表示，史大工程學院與台灣的連結可以追溯到幾十年前，出了許多給整個行業帶來深遠影響的人才。（本報記者 / 攝影）

Taiwan Science and Technology Hub是台灣在美國一流大學建立的首個在校辦公室，位史大施里拉姆中心（Shriram Center）的露台層，一批傑出的科學領袖作為核心成員聚集在此，推動跨部委和跨大學的合作。

台積電 矽谷 供應鏈

上一則

杜瓦迪市議會 表彰華裔義工

下一則

海之滴褐藻糖膠 三度獲保健產品金牌獎

延伸閱讀

搬離矽谷

搬離矽谷
洛城新語╱搬離矽谷

洛城新語╱搬離矽谷
交往2年未婚夫竟是女兒身…她崩潰控性侵：以為和男人歡愛

交往2年未婚夫竟是女兒身…她崩潰控性侵：以為和男人歡愛
足球／維尼修斯遭歧視辱罵 皇馬全隊穿20號聲援

足球／維尼修斯遭歧視辱罵 皇馬全隊穿20號聲援
皇馬巴西球員遭對手球迷辱罵是猴子 球團提刑事告訴

皇馬巴西球員遭對手球迷辱罵是猴子 球團提刑事告訴
美國務院首率科研官員訪台 鎖定半導體、醫療供應鏈

美國務院首率科研官員訪台 鎖定半導體、醫療供應鏈

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2023-05-28 21:48
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…