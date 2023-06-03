同性戀自豪月造勢 好萊塢家長燒旗抗議

同性戀造勢活動引發孩童家長抗議。(取自Gettyimages)

一年一度的同性戀 自豪月造勢活動（Pride Day），2日在北好萊塢地區一所小學外遭到超過100名家長的集會抗議，並且燒毀了一名變性老師的旗幟，場面火爆，洛杉磯 市警察局和校警奔赴現場維持秩序。

不同規模的抗議同性戀對青少影響的集會和遊行活動，數周以來在洛杉磯各地發生，2日的家長抗議行動最爲激烈。當天抗議行動發生在北好萊塢的Saticoy小學，家長們高舉「不要以打扮為榮」、「父母的選擇很重要」和「不要污染我們的孩子」等標語。在抗議家長們的街對面，約有 100人聚集在一起反抗議，表達LGBTQ 的權利和支持。

一位40歲的家長表示，很擔心自己在該小學上三年級的孩子會被現在混亂的社會思潮污染，涉世未深的孩子們對目前的同性、變性感到困惑。這位家長表示，她厭倦了「宣傳」，尤其是在學校中的過度宣傳，她的孩子上次從學校帶回家了彩虹色貼紙，她不知道孩子在學校中接受了什麼樣的教育。

但現場也有支持同志的人士認為，孩子們需要與真正的同性戀者和父母交談，認為同性戀者的聲音應該被聽到。

抗議家長進一步表示，他們的抗議不是對LGBTQ人士的攻擊，但與此同時，他們希望自己的孩子保持純真，比如LGBTQ人士在周五游行造勢之前宣稱，他們將要給學生們展示視頻，「有些孩子有兩個媽媽，有些孩子有兩個爸爸」，這讓家長們感到憤怒，並互相敦促其他家長當天讓孩子留在家裡，不要去學校。