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比佛利山居民說NO 豪華酒店開發撤案

編譯陳盈霖／綜合外電報導
比佛利山居民投票，反對世界首富在當地興建豪華Cheval Blanc酒店計畫。(取自KTLA）
比佛利山居民投票，反對世界首富在當地興建豪華Cheval Blanc酒店計畫。(取自KTLA）

比佛利山（Beverly Hills）居民透過投票否決了前世界首富10億元投資案，該案擬在羅迪歐大道（Rodeo Drive）上興建Cheval Blanc豪華酒店計畫。

LVMH 發言人在一封電子郵件中表示，集團將取消該項目的計劃。 由地方酒店工會Unite Here Local 11發起的特別投票，促成了這項特別選舉。

此投票案包括分區變更、批准協議開發等，都遭過半投票結果否決，但雙方比例差距很近。據該縣稱，總共處理和統計了7,128 張選票，佔該市登記選民的32.17%。事實上早在上月底的首輪投票就嗅出此案可能朝向被否決的氛圍發展。

依據洛杉磯時報報導，法國億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）和他的奢侈品集團LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton興建價值10億元酒店計畫日前獲得市議會批准。

不過，這項酒店計畫，之前得到市議會五分之四支持。支持者認為，該酒店將在未來30年內帶來數億元收入。但批評者認為，該計畫與周圍商業區相比規模龐大，缺乏經濟適用房。

代表該地酒店員工工會代表表示，他們反對這家酒店，因開發協議沒有替經濟適用房預留任何資金。他們認為，像比佛利山這樣的城市經常改變開發規則，以便更容易建造商業豪華計畫，但並不總替住房這樣做。

在一個只有2萬2160登記選民的城市，LVMH在這場競選中花費至少290萬元，遠超過反對酒店計畫組織開支。

不過，比佛利山市長歌德（Julian Gold）說，「對我們城市來說，這是悲傷的一天，我們社區失去羅迪歐大道一個令人難以置信的額外加值，它可替這個城市服務提供額外資金。」

反對該計畫的市議員米瑞詩（John Mirisch）將這項結果描述為「比佛利山重大勝利，比佛利山是社區，而非品牌。」

比佛利山 投票 投資

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