內陸水壩壁畫重建 成打卡新景點

奇諾市普拉多水壩壁畫成為新景觀。（保護水壩壁畫團體官網）

人們駕車在91號公路行經科洛那市（Corona）與奇諾市（Chino）交界處時，會見到在公路北側的一座水壩，這就是內陸地區著名的普拉多水壩（Prado Dam）。經過數月水壩壁畫重建工程，水壩上的自由壁畫再次展示，成為當地新景觀。

這項水壩壁畫恢復工 程，名為普拉多水壩200周年自由壁畫，面積有八萬平方呎。壁畫最早於1976年繪製，是為了紀念美國獲得自由200周年。但由於多年來一直沒有很好的保護，壁畫遭破壞並逐漸褪色。由於壁畫有歷史紀念意義，屬於遺跡，不少當地民眾呼籲盡快恢復壁畫原貌，重新成為一個新景觀。

最初在1976年設計水壩壁畫時，設計者是施爾弗（Perry Schaefer ）和在科洛那高中時的同學卡梅伊爾（Ron Kammeyer )，設計圖看起來很像車前面保險 槓的貼紙，還獲得了高中年級競賽獎項。當時有30幾名學生參與周末露營，並舉辦這項設計比賽，並獲得當地一家油漆店贊助，在1976年5月間完成了壁畫創作。

經過多年後，由於沒有持續保護，水壩壁畫逐漸褪色，還發生塗鴉以及含鉛油漆問題。於是當時管理這座水壩的美國陸軍工程兵團（U.S. Army Corps of Engineers）宣布要將壁畫拆除。壁畫的設計者之一卡梅伊爾、洛杉磯 壁畫保護協會在2015年5月提起訴訟，要求停止拆除計畫。不過這項訴訟2022年4月遭駁回。

訴訟沒有成功，拆除含鉛油漆水壩壁畫已經無法避免，於是壁畫保護團體開始考慮，利用無鉛油漆來恢復壁畫。

為了恢復重建水壩壁畫，保護團體籌款超過十萬元，支持者們用實際行動決心在200周年恢復普拉多水壩1976年自由壁畫。於是經過數月工作，2023年5月完成，這幅嶄新水壩壁畫重現在91號公路旁，也吸引過往眾多駕駛及當地居民的關注。