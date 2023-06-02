華裔服裝設計師梁源源 打造甘迺迪大戲「龍王的女兒」

梁源源為《龍王的女兒》設計頭飾。（梁源源提供）

好萊塢知名華裔電影 服裝設計師梁源源，獲邀為甘迺迪藝術中心2023年節日季壓軸歌舞劇設計服裝，成為該藝術中心邀請設計年底大戲服裝的首位華裔服裝設計師。

梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供） 梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）

受甘迺迪中心邀請，百老匯知名舞台劇 導演范崇仁，將在今年從感恩節聖誕節及新年節日季期間為甘迺迪中心創作歌舞劇《龍王的女兒》（The daughter of the dragon king），整場演出包括五位演員15個角色，32組服裝，以及17個15秒內的快速變裝設計以及精美展現，范導想到了梁源源。而超越現實劇一直是她最愛的設計主題，梁源源和她的團隊已全面啟動，為這場年底大戲全力以赴。

梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）

《龍王的女兒》講述的是主人公Kenny，某日意外撿到了一部具有魔法的平板電腦，把他帶到了海底的翡翠王國，並遇到了龍王唯一的女兒公主小辛。龍王因為人類的自私和對環境的破壞導致妻子失蹤，發誓毀滅人類。公主因此決心攜帶唯一的線索「混沌之鏡」的碎片，離開龍宮尋找其母親以保全人類世界。Kenny加入公主的行動，經歷了九道奇景11位妖魔，從翡翠王國跨越四海，穿梭在現代的紐約和古代中國之間，最終收齊「混沌之鏡」回到翡翠王國，尋回了失蹤多年的母親，龍王也因此放下毀滅人類的執念，Kenny也因此變成勇敢自信的年輕人。

梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）