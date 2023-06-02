洛城新語

位於矽谷 的聖荷西 是加州第三大城，僅次於洛杉磯與聖地牙哥。隨著科技業不斷蓬勃發展，聖荷西在2005年時超過底特律，成為美國的第十大城，當時聖荷西一片欣欣向榮。到了2014年時，聖荷西總人口數更正式超過100萬人，擠進百萬人口大城俱樂部的一員。

不過，日前公布的美國人口普查最新數字顯示，在2022年7月時，聖荷西的人口只剩下97萬1233人，跌出全美十大城市的名單。聖荷西的人口排名，現在算起來僅是美國的第12大城，被快速發展的德州奧斯汀（Austin），以及佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）超越。

分析數據發現，2020年4月至2022年7月，聖荷西人口減少了4萬多。多年來由科技產業驅動的人口增長，出現了明顯的逆轉。

那個時間段正好在新冠肺炎疫情最嚴峻的時期之中，許多公司都還未回到實體上班。由於矽谷以科技業為主，很多崗位的上班時間與方式原本就彈性，轉換至遠距工作沒有太大障礙，當時還出現一波「去外地Long Stay上班」的風潮，有人去台灣、有人回印度，甚至也有人到夏威夷工作大半年。

不少專家原本猜想，人口減少應是疫情造成的短暫現象，等到生活恢復正常之後，流失的情況將好轉。是否如此現在還很難說。

不過，另一份由「矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）」的統計資料，也對於「搬離矽谷」提供了一些有意思的趨勢觀察。報告中顯示，矽谷仍然一直持續吸引外國人才搬入，就跨國境的移民來說，境外移入矽谷的移民為103%的淨流入。只是，離開矽谷到美國其他地方的人數增加了74%，一來一往後呈現總體的負流出。

移出矽谷後，卻多半不是到外州。以2021年而言，26%的居民移出後，還留在灣區 。其中的12%搬到東灣的阿拉米達縣，6%搬到舊金山，8%則搬到灣區其他地方。另外還有共21%的移出者，選擇落腳蒙特瑞、沙加緬度等離矽谷不遠的區域。真正搬離北加州者，最常選擇的地點依次是西雅圖、奧斯汀、紐約、達拉斯、波特蘭、鳳凰城，以及拉斯維加斯，但占比相對都不大。

所以，從矽谷聯合創投的數字可以看出，搬離矽谷之後，多數還是留在矽谷或者灣區周邊。畢竟，要真正狠下心拔起好不容易紮下的根，到新天地另起爐灶，實在需要很大的勇氣。

矽谷雖有種種不盡如人意的治安現況與政治氛圍，但這裡有多元文化、各式美食，天氣亦得天獨厚。對於很多移民來說，甚至連「回亞洲不必轉機，直飛就到」，都是極大的誘因。

只是，再多的誘因，還得面臨現實考驗。矽谷房價貴、物價高，但就算付出了昂貴的生活成本，可是卻沒有相應的品質。遊民問題、汽車爆竊、猖獗零元購這些情況不解決，還會持續把矽谷人口往外推。