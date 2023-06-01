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App獲取盲盒折扣 餐飲最低3折

記者邵敏／洛杉磯報導
消費者拿到的驚喜包，五個點心折扣價共4.99元。（記者邵敏／攝影）
消費者拿到的驚喜包，五個點心折扣價共4.99元。（記者邵敏／攝影）

疫情以來物價飛漲，特別是外出用餐，價格明顯翻了一番，有一款應用軟體（App），消費者可以在上面找到餐廳、麵包店等當天多餘的食物，售價三折左右，非常實惠，絕對是一個省錢利器。

這個App名為Too Good To Go，有人翻譯為「好到丟不了」。洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民張女士日前嘗試使用這個軟件，她首先下載App，根據定位系統，可以看到附近提供折扣服務的餐飲店。

張女士發現知名咖啡連鎖店The Coffee Bean & Tea，有多個麵包、蛋糕組合的一袋點心，原價15元，折扣價4.99元。因為剩餘數量不多，她趕緊下單，並注意到提取食物需在當天下午5時30分至6時30分。張女士在規定時間趕到店內，領取這包特價食品，打開後讓她十分驚喜，包括麵包、三明治、蛋糕在內的甜點共有五個，新鮮又划算。

對於年輕的消費者來說，這個App或許並不陌生，它是第一個杜絕食物浪費的應用軟體，與平台合作的眾多餐廳，通常以非常低廉的價格，銷售當日賣不出去的食物，以減少食物浪費，同時也優惠客戶。需要注意的是，這些特價食品屬於盲盒折扣，消費者不能選擇具體內容，只能根據餐廳當天多餘的食物決定，很多時候就是一個驚喜包（Surprise Bag），讓人有意外收穫。

張女士注意到App顯示聖蓋博市一家中餐館，售價15元的套餐，折後價也是4.99元，她嘗試了一次，葷素搭配，價廉物美，但份額有限，很快就會被搶完。

根據一些消費者建議，訂餐時間比較講究，通常下午3、4時左右，咖啡點心類的商家就會開始在平台上銷售折扣食物；晚上8、9時左右，披薩店、自助餐業者才開始銷售當天賣不掉的食物。

目前與平台合作的商家數量，在聖蓋博華人聚居地區不算多，洛杉磯市中心更為多見。華人如果有興趣嘗試，要注意兩點，一個是要看商家與自己所在位置的距離，如果太遠，前去拿食物就不方便；另外一定要注意取餐時間，每戶合作的商家都會特別標註具體時間，提前或延後領取可能會拿不到。

華人消費者表示，這個App理念非常好，一方面可以為消費者提供高品質的餐廳剩餘食品，不浪費食物，有環保意識；同時，商家以低廉價格出售原本需要花錢處理的即將過期食物，既能創造收入，又可以獲得爭取新客戶的機會，兩全其美。

盲盒折扣，消費者不能選擇具體內容，根據餐廳當天多餘食物決定。（記者邵敏／攝影）
盲盒折扣，消費者不能選擇具體內容，根據餐廳當天多餘食物決定。（記者邵敏／攝影）

App 華人 咖啡

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