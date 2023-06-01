美國中信核桃市分行 盛大開幕

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）核桃市分行5月31日舉行開幕典禮。當天嘉賓雲集，包括美國中國信託銀行執行長Noor Menai（右七），副執行長劉建虹（右六），核桃市市長伍立倫（左五），以及世界日報社長于趾琴（左三）等均到場剪綵祝賀。（Judy Lin提供）

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）核桃 市分行5月31日舉行開幕典禮。當天嘉賓雲集，包括美國中國信託銀行執行長Noor Menai，副執行長劉建虹，核桃市市長伍立倫，以及世界日報社長于趾琴等均到場剪綵祝賀。

核桃市位於南加州聖蓋博谷東區，是富裕而寧靜的城市，素有「小瑞士」的美譽，並名列全美最宜居住及最適合撫養小孩成長的城市。核桃市聚居了大量亞裔 居民，五名市議會議員有三位亞裔。有著以上多項優勢，核桃市成為許多華人 定居的首選城市之一。美國中國信託銀行核桃市分行位置便利，方便客戶到分行辨理各項業務。核桃市分行地址：515 N. Grand Ave., Walnut, CA 91789 ，電話 (909) 903-2516。

美國中國信託銀行秉持回饋社區的宗旨，在開幕儀式上，捐助社區非營利組織Montebello Housing Development Corporation1萬美元贊助金，旨為低收入戶家庭提供幫助，希望讓孩子們可以在充滿愛與希望的環境中成長。

同時該行即日起推出八個月定期存款限時優惠利率，幫助消費者達成儲蓄目標。定存開戶金額2萬5000元以上及符合其他條件者，可獲得4.88%優惠利率。民眾可至各分行或致電1-888-423-8555了解優惠詳情。

美國中國信託銀行將持續拓展分行據點，東區哈仙達岡新分行正在籌備階段，將於今年年中投入營運，為各區域客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案。想了解更多詳情可上網www.ctbcbankusa.com查詢。

中國信託銀行全球有348家營業據點，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此美國中國信託銀行特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。