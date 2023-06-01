洛縣教育、內務局 6月3日辦招聘會

洛縣教育局和內務局6月3日舉辦招聘會。（洛杉磯縣教育局）

洛杉磯 縣教育局 （LACOE）和縣府內務局（Internal Services Department，ISD）正在合作籌備舉辦一場招聘會，以填補商業和技術領域的數十個空缺職位，包括會計師、網絡工程師、首席系統專家、薪資專家、高級應用程序開發人員等。

人事招聘經理將在現場準備好回答問題，並討論職位空缺。參加者不需要預先註冊，但鼓勵這樣做。詳情登錄https://www.eventbrite.com/e/los-angeles-job-fair-technology-business-tickets-633487697757，或聯繫教育局公共資訊官Noor Robinson [email protected] ，或縣府內務局公關室經理Sonia Fernandez [email protected]。

洛縣 教育局招聘會時間和地點：2023年6月3日， 9:00am – 2:00pm，洛杉磯縣教育局教育中心西樓（LACOE's Education Center West Building），12800 Ardis Avenue，Downey, CA 90242。