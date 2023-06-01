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台灣救髮產品 進軍美國

記者張宏╱洛杉磯報導
染髮後固色的逆齡喚黑系列和強化髮根系列。（記者張宏╱攝影）
染髮後固色的逆齡喚黑系列和強化髮根系列。（記者張宏╱攝影）

現代人因為壓力大早禿現象嚴重，同時美國皮膚病學會發現，許多人在從染疫感染中恢復約兩到三個月後，會出現明顯的脫髮或過度脫髮，稱為休止期脫髮。因此各類美髮護髮增髮產品成為紅海市場，台塑集團的生醫品牌近期進軍美國來「救」髮。

美國市場主打固髮和增髮的品牌日益增加，其中不乏台灣品牌，如沙龍護髮品牌SH-Rd等。台灣品牌「台塑生醫」最近帶著旗下生活用品、美容保養品等進軍美國市場。該品牌最為人所熟知的是Dr＇s Formula洗髮精、美容品牌FORTE、益生菌及醫之方保健食品品牌等。

專門研究脫髮皮膚科醫生Michele Green博士表示，越來越多的男性和女性患者面臨脫髮問題，他們來自各個年齡段和職業，這真的是全面的。當壓力或疾病引發的脫落，比一個人每天正常脫落的50根到100根頭髮多得多時，就會發生休止期脫髮。

它並非特定於疫情，幾個世紀以來，專家們就知道重病、手術、失血、住院、分娩和極端情緒事件，如失去所愛的人，都可能引發休止期脫髮。 但研究人員發現，有疫情感染史的人脫髮的可能性是未感染者的四倍。

Dr’s Formula洗髮精最早提出「頭皮護理」概念，結合長庚中醫科和皮膚科兩大領域專家，和台灣髮藝大師吳依霖，確保產品兼具洗感、高效及安全性。 該品牌累計賣出2000萬瓶，成為台灣藥妝店回購率最高的洗髮精，也曾獲得台灣消費者滿意度第一名的洗髮精。

吳依霖表示，選擇這個時機進軍美國市場，可謂天時地利人和，疫情後人們頭髮問題加劇。Dr’s Formula根據不同的頭髮和頭皮問題，推出不同系列的洗髮精，最受歡迎的髮根強化系列，根據不同髮質和頭皮分成清爽感和潤澤感兩種，適合易落髮族群，包含山葵萃取、維他命B3和B6、赤藻糖醇等，幫助提升頭皮防禦力，減緩掉髮問題。

美國皮膚科醫學會（AAD）會員黃耀立醫生表示，人們誤把頭髮和頭皮混為一談，其實80%的頭髮問題源起於不健康的頭皮，從學理端將頭皮與頭髮作分類，歸納出五種頭皮困擾，包括乾燥、出油、抗屑、敏感、活髮作為Dr’s Formula洗髮精最初始的分項依據，他們有針對頭皮問題的護理系列。

另外還有適合乾敏性頭皮使用的溫潤舒活洗髮精，和在台灣最有人氣的保持頭髮清爽的控油抗屑系列。美國上線產品價格和台灣差不多，洗髮精每瓶大概在15元，目前是免運費。

台灣美髮品牌「台塑生醫」最近也帶著旗下生活用品、美容保養品等正式進軍美國市場。（...
台灣美髮品牌「台塑生醫」最近也帶著旗下生活用品、美容保養品等正式進軍美國市場。（品牌網站）

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