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檢察官分享經驗 亞裔受害比例高

記者李榮╱矽谷報導

韋絲特是在幾年前開始專門投入科技相關的犯罪。隨著各種高科技犯罪案例愈來愈多，大約七年前聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）邀韋絲特加入「快速執法聯合電腦團隊」（REACT Task Force），由地檢處領導的跨區小組，專門處理類似案件。現在許多犯罪者在虛擬貨幣的隱藏下，金錢的流向確實很難梳理，但這就是REACT存在的目的。

韋絲特說，自己沒有科技背景，甚至在2018年之前，「完全沒聽過虛擬貨幣」。不過，憑著「不懂就問」的精神，自學了許多關於虛擬貨幣與冷錢包等的知識，「我很常看Youtube，碰上不知道的，就上網搜尋。常常在一邊開車一邊聽，十分鐘你就會學到很多新的東西。」

韋絲特並表示，在她承辦案件的經驗中，亞裔受害有著極高的比例，雖然沒有確實的統計數字，但是或許有七成五的受害人是亞裔。當然，這可能是與針對華人所詐騙的「殺豬盤」（pig butchering）手法有關。她表示，自己是從許多受害人那邊才聽到殺豬盤的套路，「有人在社交媒體或者手機簡訊中假裝聯繫錯了人，接著試圖建立信任關係、或者營造類似網戀的愛情浪漫關係。隨後詐騙分子會不經意險露出自己生活過得很好，一副不缺金錢很會投資的模樣，再讓人一步步掉入陷阱...」

「騙子太可惡了。我知道很多受害人被騙之後連報案都難，極度沮喪。」韋絲特表示，確實有時候警局甚至聯邦調查局都不太知道如何處理這些跨國的詐騙，但是她與聖縣地檢處會竭盡所能，加強司法追緝的力度，「民眾如果萬一受騙，可以先與地方的警局及聯邦調查局合作。若是他們沒有辦法有調查的進展，也可以來找我。」

虛擬貨幣 詐騙 亞裔

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