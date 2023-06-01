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虛擬貨幣成洗錢工具 檢察官自學成打擊詐騙專家

記者李榮╱矽谷報導
聖縣檢察官韋絲特專門打擊科技犯罪，成功追回被騙的虛擬貨幣。（記者李榮╱攝影）
聖縣檢察官韋絲特專門打擊科技犯罪，成功追回被騙的虛擬貨幣。（記者李榮╱攝影）

詐騙愈來愈猖獗，而現在許多騙徒還會透過虛擬貨幣當作洗錢。虛擬貨幣的去中心化、去監管化，以及匿名性，更增加查緝的困難。具有全國知名度的聖他克拉縣檢察官韋絲特（Erin West），是一位專門打擊詐騙的檢察官。她通過看Youtube視頻自學虛擬貨幣的知識，並且主動與虛擬貨幣平台溝通，過去一年多已經替受害者成功追回價值數百萬美元的虛擬貨幣。

韋絲特在北加州灣區土生土長，在桑尼維爾出生，父親是英特爾公司副總裁。她擔任檢察官已有25年的時間，近幾年來一直在打擊科技相關犯罪，以及透過虛擬貨幣的詐騙與洗錢。因為成功幫受害人追回部分的虛擬貨幣詐騙款項，數月前登上富比世雜誌。

韋絲特在接受本報專訪時說，詐騙案件相當頻繁。許多受害者被騙了大筆金錢後，卻發現「連報案都不容易」，因為不少執法機構也不知如何處理，特別無助。她表示，現在許多詐騙分子是過透過虛擬貨幣要求款項，因為虛擬貨幣是相當好用的洗錢管道，很多跨國洗錢是以虛擬貨幣來漂白。同時，詐騙集團又通常是跨國架構，更讓不少第一線的執法單位頭痛。

在她與團隊的努力下，已經成功追回不少被騙的款項，「雖然不是每一次都能順利追回，但還是有機會的。然而關鍵是動作要快，才能增加追回款項的機會。」

在韋絲特的努力下，陸陸續續有受害者成功追回被騙虛擬貨幣的案利。先前就有一名受害者被騙了價值超過100萬美元的虛擬貨幣，在她緊急聯繫虛擬貨幣交易所後，成功扣押了部分的款項，最後交還給受害者。她說，雖然拿回的不是全部被騙走的金額，但受害者至少有些慰藉。

韋絲特表示，虛擬貨幣的平台和交易所分布在全世界各地，譬如說巴哈馬或是開曼群島（Cayman Islands），不過還好不少交易所都樂意與他國的警方和檢調單位合作，共同打擊犯罪。只要檢察官拿到法官簽發命令轉給交易所，交易所會配合扣押。聖他克拉拉縣地檢處在美國的虛擬貨幣交易所開設有執法錢包（government wallet），確實掌握贓款後，會先將其他交易所扣押到的虛擬貨幣轉入這個帳戶，之後再返還給被害人。

虛擬貨幣 詐騙集團 檢察官

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