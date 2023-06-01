北美華文作協 樊亞東任新會長

新會長樊亞東（前右）在總會會長彭丹（前中）的監交下，從卸任會長段金平（前左）手中接過作協大印。（主辦單位提供）

北美洛杉磯華文作家協會第15屆、第16屆會長交接典禮暨徵文比賽頒獎典禮，5月29日在羅斯密市888海鮮大酒樓溫馨舉行。第16屆新會長樊亞東，在北美華文作家協會總會會長蓬丹的監交下，從第15任會長段金平手中接過協會大印。北美總會副會長彭南林主持會議。

樊亞東宣布新一屆領導團隊：第一副會長張五星、第二副會長張德匡、財務長岑霞、秘書長丹霞、副秘書長沙紅芳和劉戎。新一屆理事：岑霞、楊強、楊錦文、樊亞東、張德匡、張五星、丹霞、羅興華、丁麗華、沙紅芳、葉宗貞、劉戎、林昆蓉、黃灼沂、周玉華、王智、趙紅、何念丹、彭鵬。

世界日報總經理李銘濱等嘉賓應邀為獲獎者頒發證書及獎金。北美洛杉磯華文作家協會監事周愚剛下飛機就趕來出席會議；監事陳十美為新舊會長送上了大束的鮮花；文光華博士捐贈了大量抽獎禮品和其他禮物、安迪女士和王智理事也帶來了為數可觀的抽獎禮品；老作家劉俊民帶來了現金捐贈和數磅新茶；劉榮文教授帶來夫人的盆栽和祝賀；北美總會長蓬丹捐獻裝好現金的抽獎紅包以及禮物；林德憲會長為抽獎紅包增添大額金數；薔薇文友帶來溫馨禮包；羅興華理事帶來自家樹上的新鮮水果。大家喜氣洋洋相互傳遞溫情和友誼。

出席者尚有：南加州華人 華僑聯合會榮譽主席林德憲，北美南加 州華人寫作協會副會長劉榮文，好萊塢知名雙語主持、導演兼製片人、LABA國際藝術節創會主席周正，北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意，世華文藝主編、中國一級作家劉俊民，著名朗誦家王玲，著名畫家陳興傑，喜瑞都松柏會會長朱宗澤，喜瑞都松柏會會刊主編黃玲等。