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台美傳統周 重溫台語歌風華 30歌手獻唱

記者張庭瑜／洛杉磯報導
全體參與者聚集在一起，共同合影留下美好時刻。（記者張庭瑜／攝影）
全體參與者聚集在一起，共同合影留下美好時刻。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯台灣會館主辦的台美人傳統周系列活動中，5月27日（周六）舉行壓軸演唱會「第四屆台語歌風華．明星名曲-台語歌音樂欣賞會」。這場音樂會在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，共有30位歌手登台演唱，他們唱功出色，從1950年代的早期歌曲一直唱到最新的台語流行歌曲；歌聲優美動人，讓觀眾彷彿穿越時光，陶醉其中。

這場音樂欣賞會的策劃和製作人周莉娟致力於推廣台語歌曲，近年來努力鼓勵年輕一代參與。她表示，自小就熱愛唱歌，認為在美國能用母語唱台灣歌曲，就是守護台灣、發揚台語歌曲的使命。因為台語歌曲承載了歷史、文化和鄉土情感，每一首歌都能完整地表達出「台灣心．台灣情」。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀出席該活動，並以「我問天」揭開了序幕。他表示，台語歌曲是台灣文化非常重要的一部分，一首優秀的台語歌曲能夠讓人們口耳相傳，引起共鳴。

洛僑中心主任陳敏永也獻唱了曾紅極一時的「一支小雨傘」。這首熟悉的旋律讓全場一起大合唱，勾起來賓的青春回憶。

大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇受邀致辭時也一同演唱，且邀請周莉娟合唱「男人情．女人心」。台美人傳統周總召冉瑞宜、北美洲台灣婦女會南加分會前會長方碧霞，也參與盛會並上台致辭。

陳敏永也上台高歌兩曲。他展現出色的演唱實力和熱情，讓觀眾傾倒。（記者張庭瑜／攝影...
陳敏永也上台高歌兩曲。他展現出色的演唱實力和熱情，讓觀眾傾倒。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀也站上舞台，以經典老歌「我問天」為活動揭開序幕。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀也站上舞台，以經典老歌「我問天」為活動揭開序幕。（記者張庭瑜／攝影）

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