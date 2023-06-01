我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

台美傳統周 乒乓賽熱鬧壓軸 球友齊聚切磋

記者張庭瑜／洛杉磯報導
球友們相互之間展開切磋，互相一較高下，展現各自的球技。（記者張庭瑜／攝影）
球友們相互之間展開切磋，互相一較高下，展現各自的球技。（記者張庭瑜／攝影）

2023年洛杉磯台美傳統周活動5月27日（周六）落幕，並以舉辦乒乓球賽畫下句點。今年比賽採取隨機抽籤配對雙打方式，共有九隊參加。在競爭激烈的決賽中，由廖蓓銘、黃立志獲得殿軍，莊富雄、溫能興獲得季軍，林義翔、藍揚獲得亞軍，冠軍由黃銘錫、張志鉉勇奪。

乒乓球參賽者清一色男性，唯一的女選手是洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹。鄭心茹表示，乒乓球不僅是台灣奧運奪牌的重點項目之一，也是男女老少皆宜的運動。

球友們舉起獎盃，共同展示台灣傳統周的旗幟，同時熱情高舉雙手比「讚」。（記者張庭瑜...
球友們舉起獎盃，共同展示台灣傳統周的旗幟，同時熱情高舉雙手比「讚」。（記者張庭瑜／攝影）

台灣會館乒乓球賽召集人林義翔表示，乒乓球和其他運動一樣，執著於持之以恆的練習。因此，球友們每周二、四和六都在台灣會館進行固定練習。除受疫情干擾外，這項傳統活動一直持續至今。林義翔說，目前仍有超過20位固定球友，其中一半已從壯年打到退休。球友們的職業廣泛，有經商、銀行、醫學、科技和地質學等從業人員。最年長的教練趙伯祥曾在台灣擔任乒乓球教練，經常提供指導和建議，趙伯祥打球已逾60年了。

比賽採用世界盃賽制，單天進行積分循環賽，每隊先打八場比賽，積分排名前四的隊伍再進行晉級賽。晉級賽每場比賽採取五局三勝制。

奪冠張志炫目前在北加州工作。這次年度比賽，他決定回到洛杉磯一比高下，結果意外地贏得冠軍，讓他非常開心。拿著冠軍獎盃的另一位選手黃銘錫是牙醫師，他曾在台大校友會的比賽獲得冠軍。

洛杉磯 加州 醫學

上一則

隱密持槍者須受訓…兩會通過7法案

下一則

ABC學區小學科學奧賽 Leal小學奪團體冠軍

延伸閱讀

CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯

CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯
金山灣區TCML台灣華語文中心 主流學員體驗端午文化

金山灣區TCML台灣華語文中心 主流學員體驗端午文化
洛縣擬實行「擁堵定價」 這些公路可能要收費

洛縣擬實行「擁堵定價」 這些公路可能要收費
美西南學聯籃球聯誼賽 聖地牙哥加大留學生球隊獲冠軍

美西南學聯籃球聯誼賽 聖地牙哥加大留學生球隊獲冠軍
洛縣最高2.5萬的微小企業紓困補助申請今日截止

洛縣最高2.5萬的微小企業紓困補助申請今日截止
退票系統漏洞 華人自上海來洛杉磯機票省數百元

退票系統漏洞 華人自上海來洛杉磯機票省數百元

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2023-05-28 21:48
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行