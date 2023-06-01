台美傳統周 乒乓賽熱鬧壓軸 球友齊聚切磋

球友們相互之間展開切磋，互相一較高下，展現各自的球技。（記者張庭瑜／攝影）

2023年洛杉磯 台美傳統周活動5月27日（周六）落幕，並以舉辦乒乓球賽畫下句點。今年比賽採取隨機抽籤配對雙打方式，共有九隊參加。在競爭激烈的決賽中，由廖蓓銘、黃立志獲得殿軍，莊富雄、溫能興獲得季軍，林義翔、藍揚獲得亞軍，冠軍由黃銘錫、張志鉉勇奪。

乒乓球參賽者清一色男性，唯一的女選手是洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹。鄭心茹表示，乒乓球不僅是台灣奧運奪牌的重點項目之一，也是男女老少皆宜的運動。

球友們舉起獎盃，共同展示台灣傳統周的旗幟，同時熱情高舉雙手比「讚」。（記者張庭瑜／攝影）

台灣會館乒乓球賽召集人林義翔表示，乒乓球和其他運動一樣，執著於持之以恆的練習。因此，球友們每周二、四和六都在台灣會館進行固定練習。除受疫情干擾外，這項傳統活動一直持續至今。林義翔說，目前仍有超過20位固定球友，其中一半已從壯年打到退休。球友們的職業廣泛，有經商、銀行、醫學 、科技和地質學等從業人員。最年長的教練趙伯祥曾在台灣擔任乒乓球教練，經常提供指導和建議，趙伯祥打球已逾60年了。

比賽採用世界盃賽制，單天進行積分循環賽，每隊先打八場比賽，積分排名前四的隊伍再進行晉級賽。晉級賽每場比賽採取五局三勝制。

奪冠張志炫目前在北加州 工作。這次年度比賽，他決定回到洛杉磯一比高下，結果意外地贏得冠軍，讓他非常開心。拿著冠軍獎盃的另一位選手黃銘錫是牙醫師，他曾在台大校友會的比賽獲得冠軍。