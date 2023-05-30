我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

洛縣小眾機場 國殤日也堵車 華人：還是比LAX快

記者子為／布班克報導
國殤日假期出行增，洛杉磯縣的小眾機場布班克機場人流也激增，機場出動許多工作人員引導交通。（圖：受訪者提供）
國殤日假期出行增，洛杉磯縣的小眾機場布班克機場人流也激增，機場出動許多工作人員引導交通。（圖：受訪者提供）

國殤日長周末尾聲，在三天的短假期內出行人數恢復疫情前水平，即便小眾的機場客流量也暴增。5月26日晚，在洛杉磯縣的布班克機場（Burbank Airport），接機的華人李女士在機場入口遇上罕見的堵車，不過她感慨還是比洛杉磯國際機場LAX）要通暢許多。

李女士的朋友國殤日假期期間從聖荷西（San Jose）來洛杉磯遊玩，此前都是在LAX接機，但去年聖誕假期時在LAX附近堵車超40分鐘，留下心理陰影，此後她都建議別人盡量飛別的機場，比如位於布班克機場，比起LAX離李女士家還更近。李女士也曾於非節假日時在布班克機場接過機，並沒有擁堵，在航站樓門停很久都不會有工作人員來趕車。

5月26日晚10時，李女士按計畫開到布班克機場，一路都很順暢，但快到機場時還是排起了長龍。李女士說，第一次看到有這麼多車，機場還出動了許多工作人員在路上引導交通。在工作人員協助下，車流速度還是較快，李女士在機場入口只等了大約七分鐘，就順利開到航站樓接上朋友。她指出，比起曾在LAX門口堵車的時間，這點等待不算什麼。

在布班克讀書且住在機場附近的華人留學生小申表示，這個人流已經算罕見，平時這個機場和附近幾乎很難看到人。

在國殤日到臨前，南加州汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）已預測，會有330萬南加居民會在國殤日周末（5月27日至29日）期間旅行。洛杉磯國際機場也預測，該機場的每日客運量可能超過 21萬8000人次，這使得2023年的國殤日小假期成為LAX自2020年初疫情以來最繁忙的長周末。為緩解中央航廈區（CTA）周圍日益增加的交通流量，LAX還開放第二個等候區，供去機場接人的民眾等待。

在布班克機場入口，給朋友接機的華人遇上罕見的堵車。（圖：受訪者提供）
在布班克機場入口，給朋友接機的華人遇上罕見的堵車。（圖：受訪者提供）

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

上一則

紀念國殤日 徵兵人員：自由並非沒有代價

下一則

涉賄美官員案僑界震驚／林峰 在華人安保界很搶手

延伸閱讀

聖瑪利諾國殤日 悼念將士成傳統

聖瑪利諾國殤日 悼念將士成傳統
蒙市國殤日紀念先烈 保家衛國薪火相傳

蒙市國殤日紀念先烈 保家衛國薪火相傳
華裔美國退伍軍人會 國殤日曼哈頓華埠遊行

華裔美國退伍軍人會 國殤日曼哈頓華埠遊行
退伍軍人紀念國殤日 洛杉磯中華旗隊護送國旗

退伍軍人紀念國殤日 洛杉磯中華旗隊護送國旗
布碌崙國殤日遊行和紀念儀式 在貝瑞吉舉行

布碌崙國殤日遊行和紀念儀式 在貝瑞吉舉行
國殤日商品化 成為折扣戰和長周末旅遊象徵

國殤日商品化 成為折扣戰和長周末旅遊象徵

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品