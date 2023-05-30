洛縣小眾機場 國殤日也堵車 華人：還是比LAX快

國殤日假期出行增，洛杉磯縣的小眾機場布班克機場人流也激增，機場出動許多工作人員引導交通。（圖：受訪者提供）

國殤日長周末尾聲，在三天的短假期內出行人數恢復疫情 前水平，即便小眾的機場客流量也暴增。5月26日晚，在洛杉磯縣的布班克機場（Burbank Airport），接機的華人李女士在機場入口遇上罕見的堵車，不過她感慨還是比洛杉磯國際機場 （LAX ）要通暢許多。

李女士的朋友國殤日假期期間從聖荷西（San Jose）來洛杉磯遊玩，此前都是在LAX接機，但去年聖誕假期時在LAX附近堵車超40分鐘，留下心理陰影，此後她都建議別人盡量飛別的機場，比如位於布班克機場，比起LAX離李女士家還更近。李女士也曾於非節假日時在布班克機場接過機，並沒有擁堵，在航站樓門停很久都不會有工作人員來趕車。

5月26日晚10時，李女士按計畫開到布班克機場，一路都很順暢，但快到機場時還是排起了長龍。李女士說，第一次看到有這麼多車，機場還出動了許多工作人員在路上引導交通。在工作人員協助下，車流速度還是較快，李女士在機場入口只等了大約七分鐘，就順利開到航站樓接上朋友。她指出，比起曾在LAX門口堵車的時間，這點等待不算什麼。

在布班克讀書且住在機場附近的華人留學生小申表示，這個人流已經算罕見，平時這個機場和附近幾乎很難看到人。