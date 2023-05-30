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紀念國殤日 徵兵人員：自由並非沒有代價

記者子為/蒙特利公園市報導
在蒙特利公園市負責徵兵的Elijah P Mockabee中士希望有更多新鮮血液加入。（記者子為/攝影）
在蒙特利公園市負責徵兵的Elijah P Mockabee中士希望有更多新鮮血液加入。（記者子為/攝影）

5月29日國殤日（Memorial Day)，為緬懷和感激保家衛國的烈士和老兵們，蒙特利公園市市政府和美國退伍軍人協會397分會（American Legion Post 397）舉辦紀念活動，讓人們團結在一起為軍人們送去敬意與祝福。

當日上午十時，美國退伍軍人協會397分會辦公處，人們匯聚在此處紀念犧牲和退伍的軍人們，包括退伍老兵、軍人後裔、童子軍、熱心市民等。到場支持的民選官員包括：蒙特利公園市市長Jose Sanchez、副市長黃泰平、市議員羅霈霆、饒影凡、加州參議員Susan Rubio的代表、以及洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）的代表等。

這場紀念會邀請多位退役軍人談其經歷和感想，讓在場民眾更了解軍人們為社會的和平所做的犧牲與奉獻。

紀念會開始由童子軍329團以分列式護送國旗進場，現場全體起立致敬，齊唱美國國歌。

蒙市市長Jose Sanchez代表市政府，表彰美國退伍軍人協會397分會，肯定該組織為退伍軍人及美國軍隊的所有貢獻。

蒙市市長Jose Sanchez代表市政府向美國退伍軍人協會397分會授予表揚狀...
蒙市市長Jose Sanchez代表市政府向美國退伍軍人協會397分會授予表揚狀。（記者子為/攝影）

目前在蒙特利公園負責徵兵的Elijah P Mockabee中士發言表示，美國的自由並非沒有代價，自從美國內戰以來，超過一百萬的男女軍人在戰爭中犧牲，他們的付出應該被銘記。年輕人和下一代有責任繼承他們的精神，讓薪火不斷傳遞下去。作為一名徵兵軍官，Mockabee 中士呼籲更多有志向且有能力的青年人加入軍隊。他指出一項研究表明，許多志願從軍者，其家族都有軍人背景，但希望未來能有更多不同背景的新人加入。

加州參議員Susan Rubio派代表為蒙市政府、美國退伍軍人協會397分會、包括Mockabee中士在內的幾位美國軍隊貢獻者頒發表揚狀，感謝他們為國家和社區做出的貢獻。洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）也派代表為蒙市政府和美國退伍軍人協會397分會頒發表揚狀。

加州參議員Susan Rubio派代表為幾位現退役軍人頒發表揚狀。（記者子為/攝...
加州參議員Susan Rubio派代表為幾位現退役軍人頒發表揚狀。（記者子為/攝影）

紀念會最後由童子軍燃燒使用許久的美國國旗，表彰該旗已盡其功能，並再次為軍人們送去敬意與祝福。

紀念會最後由童子軍燃燒美國國旗致敬，再次為軍人們送去敬意與祝福。（記者子為/攝影...
紀念會最後由童子軍燃燒美國國旗致敬，再次為軍人們送去敬意與祝福。（記者子為/攝影）

蒙特利公園市 加州 蘇麗絲

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