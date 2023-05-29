我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

給無證客假綠卡 冒充ICE男子被訴

編譯陳盈霖／綜合外電報導
52歲男子布蘭登吉門尼斯被指控冒充美國聯邦移民暨海關執法局（ICE）特工，向無證移民騙取數萬元。（聯邦司法部）
52歲男子布蘭登吉門尼斯被指控冒充美國聯邦移民暨海關執法局（ICE）特工，向無證移民騙取數萬元。（聯邦司法部）

CBS電視台報導，聖地牙哥市聖斯多（San Ysidro）區52歲男子布蘭登吉門尼斯（Davyd George Brand Jimenez）被指控冒充美國聯邦移民暨海關執法局（ICE）人員，向無證移民提供綠卡，甚至公民身分，從而騙取數萬元。

根據美國檢察官辦公室（United States Attoroney's Office），布蘭登吉門尼斯冒充ICE人員，甚至出示假徽章，為了強化他的虛假形象，還聲稱是G-18聯邦官員，但卻是一個根本不存在的職位。

檢察官指出，他主要針對來自拉丁美洲無證移民，告訴他們，他能協助獲得工作許可、綠卡或公民身分。

布蘭登吉門尼斯向每名受害者收取1萬元至2萬元費用。然他從未替受害者獲得任何移民福利，也並未提交任何文件。據稱，為了行騙，他偽造國土安全部（Department of Homeland Security）提供帶有受害者姓名文件。

其中一個案例中，他偽造暫緩驅逐令，欺騙一名受害者認為自己不會被驅逐出境，他還給受害者一張真正美國護照卡與加州身分證。

布蘭登吉門尼斯面臨26項指控，包括十項虛假冒充聯邦官員或僱員罪名、七項詐欺持有和使用美國政府印章罪、三項嚴重身分盜竊罪、三項電郵詐騙罪、兩項電匯詐欺罪、一項濫用美國護照等罪名。

若罪名成立，可能面臨180年監禁。

移民 綠卡 檢察官

上一則

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

下一則

橙縣餐廳爆槍擊案 3亞裔受傷

延伸閱讀

移民專頁／I-485被拒 可申請開案或重新考慮

移民專頁／I-485被拒 可申請開案或重新考慮
移民專頁／被裁員丟了工作 5方法留在美國

移民專頁／被裁員丟了工作 5方法留在美國
移民專頁／持回美紙長期離境 易受移民局關注

移民專頁／持回美紙長期離境 易受移民局關注
移民專頁／蓋臨時綠卡章 可郵寄辦理

移民專頁／蓋臨時綠卡章 可郵寄辦理
情海再浮沉 艾瑪華森掰了億萬少爺布蘭登格林

情海再浮沉 艾瑪華森掰了億萬少爺布蘭登格林
被盜走私、捐贈 進入頂級博物館 美歸還中國文物背後之謎

被盜走私、捐贈 進入頂級博物館 美歸還中國文物背後之謎

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？