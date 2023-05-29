給無證客假綠卡 冒充ICE男子被訴

52歲男子布蘭登吉門尼斯被指控冒充美國聯邦移民暨海關執法局（ICE）特工，向無證移民騙取數萬元。（聯邦司法部）

CBS電視台報導，聖地牙哥市聖斯多（San Ysidro）區52歲男子布蘭登吉門尼斯（Davyd George Brand Jimenez）被指控冒充美國聯邦移民 暨海關執法局（ICE）人員，向無證移民提供綠卡 ，甚至公民身分，從而騙取數萬元。

根據美國檢察官 辦公室（United States Attoroney's Office），布蘭登吉門尼斯冒充ICE人員，甚至出示假徽章，為了強化他的虛假形象，還聲稱是G-18聯邦官員，但卻是一個根本不存在的職位。

檢察官指出，他主要針對來自拉丁美洲無證移民，告訴他們，他能協助獲得工作許可、綠卡或公民身分。

布蘭登吉門尼斯向每名受害者收取1萬元至2萬元費用。然他從未替受害者獲得任何移民福利，也並未提交任何文件。據稱，為了行騙，他偽造國土安全部（Department of Homeland Security）提供帶有受害者姓名文件。

其中一個案例中，他偽造暫緩驅逐令，欺騙一名受害者認為自己不會被驅逐出境，他還給受害者一張真正美國護照卡與加州身分證。

布蘭登吉門尼斯面臨26項指控，包括十項虛假冒充聯邦官員或僱員罪名、七項詐欺持有和使用美國政府印章罪、三項嚴重身分盜竊罪、三項電郵詐騙罪、兩項電匯詐欺罪、一項濫用美國護照等罪名。

若罪名成立，可能面臨180年監禁。