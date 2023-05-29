洛城新語／美國基礎教育好還是壞？

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許多有條件的華人家長，都有送孩子回中國補習的意願。那裡除了有更好的中文環境，還有能讓孩子「贏在起跑線」的基礎教育 。滑雪冬奧冠軍谷愛凌 的媽媽，就曾直言「來中國上10天課，頂美國上一年」。

加州華人母親蔡爽，近日因為她12歲就大學畢業、還獲5個副學士學位的天才兒子受到關注，其實她的兩個女兒同樣優秀。蔡爽日前接受世界日報採訪時，有一番話令人印象深刻。她表示，為了讓兩個女兒獲得更好的中文學習環境，她與丈夫效仿孟母三遷；在女兒讀大學前，舉家搬回香港，讓她們接受中國基礎教育，等到要申請大學時，再返回美國居住。

除了蔡爽外，另一個更有名的案例，就是谷愛凌。她讀大學前，每年都會前往中國補習文化課。「加州灣區學滑雪，北京海淀補課」的模式，讓谷愛凌不僅能獲得自由式滑雪奧運冠軍，也可以在頂級名校史丹福大學獲得課業滿分，獲讚「天才少女」。

雖然沒有官方的統計數字作證，但類似的送孩子回中國補習的案例，在加州真的很常見。許多經歷過中國大陸的九年義務教育，千軍萬馬過獨木橋高考的華人父母，都會感覺美國中、小學的教學內容「太簡單」，甚至美國主張的寓教於樂教育理念，看起來還有點「太隨意」。

其實不光是中國家長，連美國的媒體也都認為，美國基礎教育不佳。美國廣播公司（ABC）談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）2018年在洛杉磯好萊塢的星光大道，開展一項名為「指出一個國家」的實驗。許多路人面對世界地圖兩眼一抹黑，不僅不知道非洲、歐洲及美洲的所在地，甚至有讀過大學的美國路人，不知道美國在世界地圖的哪個位置。

紐約時報也曾做過類似調查，結果有超過60%的受訪者，儘管時常看到或聽到北韓相關新聞，但對其地理位置則是一頭霧水。

地理知識差，只是美國基礎教育不足的冰山一角，其他學科諸如數學等，美國也無法與中國較量。這就有了谷愛凌回北京海淀補習奧數，回美國瞬間變成學霸，她媽媽直言「來中國上10天課，頂美國上一年」的案例。

其實美國與中國的基礎教育理念，孰強孰弱一直存在爭論。許多人認為，美國啟發式教育理念，培養的人才更有創意，從人才的發展軌跡就可以發現，美國諾貝爾獎 的獲獎者數量，無論是文科還是理科，都遠勝中國。

不過考慮到美國是移民國家，吸引人才的能力本來就比中國高，再加上絕大多數人最終只是從事普通職業，不是拿諾貝爾獎為人類發展做多大貢獻。所以也有另一派人士認為，回中國接受少一點「創意」多一點「扎實」的補習，不失為彎道超車其他美國學生的好方法。