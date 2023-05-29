洛杉磯Metro犯罪率增高 女乘客：隨身帶胡椒噴霧、搭車往人群靠

洛杉磯Metro車廂常可見睡在椅子上的人。（取自KTLA）

洛杉磯大都會 交通理事會（Metro Board）2023年4月底的最新報告指出，紅線與紫線的犯罪率較去年同月增加了34%，社會秩序妨害案件（Crimes Against Society）更年增600%，許多是使用毒品。另外在2月間，Metro系統中三件性侵案與39件加重傷害案，同樣較去年明顯增加。

2022年針對Metro 1萬2000名乘客的調查發現，女性乘客比例大幅降低，安全是她們不願的最大考量，其次是乾淨度與遊民問題。直到20232年3月，Metro才推出大使計畫，以300多名親善大使維護安全並協助乘客。不過女性通勤客表示，除了不常看到大使外，就算見到了，大使也多半就是揮揮手，說「祝妳旅途安全」，然後就沒了。

一年多前轉到南加大 （USC）工作的研究員Morgan De Los Reyes說，她們家搬到洛杉磯之前就決定了，她可以搭紅線通勤，先生則開家裡的車上班。但是當她的媽媽一聽說女兒要搭Metro通勤，二話不說就買了胡椒噴霧劑給她，而在實際搭乘後，她自己也做了一些調整，例如由背包改成錢袋，因為「背在後面、一堆拉鍊的包包很不安全」，另外只要進了Metro車站，她會自動往人群靠攏，「因為Metro真的對女性很不安全」。

Morgan De Los Reyes說她開始搭Metro後的最大感觸是，每天都會看到很多無家可歸的人睡在站裡、車站周圍或是列車上，同時還會有吸毒、髒兮兮與失序行為。對於KTLA反映的女性乘客擔憂，Metro人員回應，他們都知道安全問題，正積極擬訂改善計畫，希望能結合所有資源改善Metro搭乘品質，萬一碰到事故則用Transit Watch App回報。