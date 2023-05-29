洛杉磯市去年交通死亡312人 市議會提4改革重點

增加違規照相也是降低交通事故致死率的方法之一。（報系資料照片）

洛杉磯 市警局（LAPD）統計，2022年死於交通事故者達312人，年增5%，比2020年更增加29%。洛市街道對行人與騎士特別危險，去年就有159人因交通事故死亡，年增19%，另有20人死於單車或機車事故，年增11%。交通安全倡議團體對此的回應是，洛市的交通安全是F級，如何遏止死傷人數遠高於全美平均，成為洛市市府的重要課題。

洛市議會3年前就要求市府提交道路安全改善計畫，但交通局直到最近才準備好方案。洛杉磯時報根據草案提出四個重點，包括交通違規執法應該由文員負責，事故好發地點加強糾察，執法同時配合激勵措施，與從道路設計就開始考量降低事故的需要。

首先，交通違規由文員負責，事實上交通局已經開始部分執行，特別是計程車與共乘車的違規，以及阻礙道路與亂丟垃圾等。不過，雖然洛市警局同意轉移交通執法權，但警察 工會Los Angeles Police Protective League卻仍未同意。此外，州法對於執法身分的規定還未修改，部分任務只能由警察執行，避免法律爭議。

其次，交通違規不應該只是開單、罰錢而已，方向燈不亮在開罰的同時也可以提供折價券，鼓勵車主趕快去修。至於道路設計，專家認為洛市可以從道路寬度、人行道拓寬，增加交通號誌與紅燈照相做起，駕駛人為了避免收到罰單，自然會更加注意行人與避免超速、闖紅燈。縮減汽車 車道，改設行人與自行車專用道，也能降低事故風險。