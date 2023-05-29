洛市市府索回員警資料 高等法院駁回

Watch the Watchers網站所公開的洛市警長摩爾個資。（取自NBC）

記者Ben Camacho 2022年依法申請洛杉磯 市警局（LAPD）的員警資料，不過事後資料卻流向倡議團體Stop LAPD Spying Coalition，後者隨即將警員個資 公開在網路上。洛市市府2023年4月展開法律行動，索回Ben Camacho手上據稱存有警察 資料的USB隨身碟，不過洛杉磯縣高等法院（Los Angeles County Superior Court）24日駁回洛市市府所請，認定LAPD無法證明隨身碟（USB）存有臥底員警的資料。

洛縣高等法院法官Mitchell L. Beckloff裁定，市府與洛市警局的呈堂證供不足以證明，隨身碟確實存有臥底員警的個人資料，因此不同意市府索回隨身碟。該名法官之前也曾駁回市府緊急禁制令，不准限制Ben Camacho與Stop LAPD Spying Coalition公開員警資料。

市府律師團的Felix Lebron指出，此一判決嚴重妨害個別員警、市警局、市府與民眾的安全，並重申Ben Camacho與Stop LAPD Spying Coalition無權持有隨身碟。

但Mitchell L. Beckloff 24日強調，市府無法證明到底那些員警負責臥底工作，也無法明確界定何為臥底行為，並質疑市府為何不願提交足以佐證的直接證據，因為市府無法證明隨身碟的內容，因此駁回市府聲請。

同時之間，身分遭到公開的300名員警也狀告市府，認定公開的個資已經危及他們的性命。洛市市長貝斯（Karen Bass）一直界定本案為洩密，並擔憂公開個資可能導致更多員警提前退休。