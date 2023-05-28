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網路詐騙務必報案 警可追回失款

記者張宏/洛杉磯報導
洛縣警局天普分局將在6月9日舉辦一場面向聖蓋博谷商家的安全講座，邀請警局負責盜竊和欺詐主題的專家和商家會面和互動。（警局提供）
洛縣警局天普分局將在6月9日舉辦一場面向聖蓋博谷商家的安全講座，邀請警局負責盜竊和欺詐主題的專家和商家會面和互動。（警局提供）

洛縣警局天普分局將在6月9日舉辦一場面向聖蓋博谷商家的安全講座，邀請警局負責盜竊和欺詐主題的專家和商家會面和互動，希望商家了解被騙一定要報警，警方有多種手段追回失款，即使在海外也沒關係。

很多華人被網絡詐騙後，多數人只在社交網路上吐槽抱怨，卻鮮少有人報警，因為覺得錢也追不回來。

天普分局巡邏隊長Erin劉表示，為了幫助商家了解如何應對入室盜竊、欺詐和無家可歸者擅自闖入問題舉辦主題講座。其中網絡詐騙現在是華人社區日益普遍的犯罪案件，不少華人被騙後，不是選擇報警，只是向親朋好友訴苦或在網上抱怨，覺得騙子都在海外無法找回。

但實際上網路詐騙始終是兩個電腦之間進行的行為，只要有技術終端就是可追溯的。像這次請來的網絡詐騙專家就曾遠赴阿拉伯、佛羅里達等地追捕詐騙犯，即使是在微信平台的詐騙也能夠追討，目前最大的困難反而是民眾不報案。

Erin劉表示，網絡詐騙除了殺豬盤主要是通過病毒鏈接入侵電腦或手機，所以要警惕任何鏈接地址，不要輕易點開。同時犯罪分子也會借助受害人在網絡社交平台發布的照片、教育背景等拼湊個人信息，來以此拉近距離獲得信任。她鼓勵大家6月9日來到現場和專家面對面溝通了解如何防範，除了網絡詐騙，還有入室盜竊和遊民闖入等話題，感興趣的商家可積極參與。

時間是6月9日下午1:30至4pm，地點是Garvey Center（9108 Garvey Avenue Rosemead, CA 91770）

詐騙 華人 天普

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