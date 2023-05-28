趙美心提案 擴大聖蓋博山脈自然保護區

聖蓋博谷自然保護區內，河流山澗成為民眾休憩娛樂場所。（記者丁曙╱攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）日前提案「擴大聖蓋博 山脈國家保護區」（Expand San Gabriel Mountains National Monument），將西天使國家森林（Western Angeles National Forest）也納入其中。

另外，並在南加州 指定超過3萬英畝的受保護荒野，和45.5哩受保護河流；同時加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）也提出了通過投資加州公有土地法案保護獨特美麗的風景，該法案也包括相同的配套立法。

洛杉磯 縣是美國公園最匱乏和污染最嚴重的地區之一。然而，超過1500萬人居住在距離聖蓋博山脈90分鐘車程的範圍內，聖蓋博山脈為洛杉磯居民提供了70%的可用開放空間和30%的飲用水，以及蘊藏著豐富的文化、歷史和地質資源，並為加州禿鷹、納爾遜大角羊（Nelson’s bighorn sheep）和聖塔安那羊（Santa Ana sucker）等受威脅和瀕危物種提供了重要的棲息地。

趙美心說，洛杉磯縣一方面是公園最匱乏的地區之一，但另一方面在後院擁有美麗的河流、森林和聖蓋博山脈，為居民特別是少數族裔和低收入家庭，提供了遠足踏青、娛樂活動的機會。之前歐巴馬總統簽署了她提出的該項法案，通過畫定數萬英畝的土地和水域，進一步保護聖蓋博山脈，讓現在和未來的更多人能夠體驗本地區獨特的大自然風貌。

2014 年歐巴馬總統簽署趙美心關於永久保護聖蓋博山脈的法案，宣布將34萬6000英畝土地畫為國家保護區，提供民眾對當地娛樂機會的認識，通過改善通道、開發資源的更多可用性，使美國林務局能夠利用公私夥伴關係來支持保護區的管理。