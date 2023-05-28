洛市無家可歸者 6500人住露營車

洛杉磯市議員朴翠西 （Traci Park，譯音）正針對洛杉磯日益增加的貨車、露營車「居民」採取行動。（朴翠西臉書）

洛杉磯 高昂租金 正讓許多人喘不過氣，現在，住在廂型貨車（Van）或露營車（RV）上的無家可歸者日益增加，但選區包括威尼斯（Venice）的洛杉磯市議員朴翠西 （Traci Park，音譯）對此採取行動。

聖塔蒙尼卡日報報導，日前朴翠西提出一項動議，尋求加強對露營車銷售和租賃公共通行權的監管，試圖限制當地街道上的車輛數目。

洛杉磯無家可歸服務管理局（LA Homeless Services Authority）2022年時間點統計（Point-In-Time Count）顯示，全市約有6500人住在4000輛露營車中，自2018年以來增加40%，凸顯加強監管必要性。此群體占該市無家可歸者22%。

雖然聖塔蒙尼卡長期以來一直禁止包括住在車內的公共露營，但廂型貨車租賃業務，多年來一直是威尼斯一個問題。這個廂型貨車租賃概念雖然曾經是前所未聞，但現在因成了一種臨時解決方案而受到關注。

在這個地區，高昂租金讓許多人難以維持生計。這種「價格實惠」提供基本條件的「住所」，是具有吸引力的替代方案，讓他們免於露宿街頭，或面臨住所過度擁擠的挑戰。

然當地人和社區領袖，對這種情況日益增加感到擔憂。多輛廂型貨車的出現，對有限的停車位和衛生等問題產生影響，特別是在Ballona，那裡住在廂型貨車內的居民，被指控將廢棄物傾倒至生態敏感的濕地中。

迄今為止，相關單位在該問題解決上並沒有太大成效。提供安全停車位的組織容量有限，通常無法容納被重新作為臨時住房的非營運貨車。

朴翠西說，「這些作法利用無家可歸社區脆弱性，可用停車位減少，也造成重大生命安全問題。」

根據她提交的動議，包括將露營車添加到禁止在公共通行權上展開業務的車輛清單，並確認出租人有責任遵守與健康、安全和車輛運營相關的州法。

朴翠西強調安全標準的重要性，表示加州 法規已到位，確保這些標準得到滿足。該動議還呼籲建立一個不斷升級的罰款結構，對車主實施與行政法規相對應的懲罰。

朴翠西的動議，旨在彌補漏洞，確定必要法規，以確保無家可歸者社區的安全，同時解決停車位減少的公共問題。