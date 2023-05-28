華企進軍通訊業 專為華人提供服務

對於許多新移民 和留學生來說，初到美國總會經歷通訊失聯、語言不便的尷尬，在市場上也並沒有為華人 打造的通訊品牌。為了服務廣大的亞裔社區民眾，華人企業Megatel Netcom進軍通訊行業，特別推出迎客移動（ENC MOBILE），專為華人提供優質通訊服務。

ENC MOBILE負責人Sean表示，Megatel Netcom是一家華人企業，為當地的企業用戶提供通信和雲服務等業務，本著服務華人社區的宗旨，再加上公司本身就有此類牌照，可以從事這類業務，便推出了迎客移動，來彌補這個市場的不足。

Sean說，迎客移動是專門為華人打造的通訊服務，因此無論是服務還是業務，都是從華人的需求出發。迎客移動所有手機 卡都使用的是美國三大運營商之一T-Mobile的網絡。

ENC MOBILE特別之處在於手機卡支持一卡雙號，可以接收來自中國的短信，接打中國電話，還可以免費郵寄中美兩地，可以提前在國內辦好，非常適合即將赴美的留學生和新移民，不需要面臨剛到美國時失聯的尷尬。此外，迎客移動提供中英文客服，為一些華人們解決了語言不通的煩惱。

如想了解更多資訊和優惠活動，可上ENC MOBILE官網https://www.encmobile.com/。