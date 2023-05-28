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心理健康有問題 洛杉磯有免費治療管道

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯縣有眾多醫療機構，提供心理健康免費治療服務。（Unsplash.com）
洛杉磯縣有眾多醫療機構，提供心理健康免費治療服務。（Unsplash.com）

人們在面對心理健康問題時，該如何求助，一些華人羞於啟齒，有些人則擔心醫療費用太高，無法承擔。專家呼籲，人們應正視常見的心理問題，而對於沒有收入、沒有保險的患者，洛杉磯縣眾多機構提供免費治療服務。

如同911緊急報警電話一樣，如果人們有自殺的念頭，或正在經歷難以承受的壓力，或強烈負面情緒的困擾，可以24小時撥打988，這是全國預防自殺和心理危機的服務熱線，一位受過訓練的心理輔導員會在電話上免費為民眾提供聆聽與支持。

洛縣心理健康部門服務專線是 800-854-7771，這個電話同樣一周七天24小時免費提供心理服務資源連結。擁有華語心理治療師的洛縣心理健康部門診所，包括位於柯汶那（Covina）的診所，電話 626-430-2900，位於長堤（Long Beach）的診所，電話 562-346-1100。

此外，一些非營利機構也和洛縣政府合作，收費標準相同，同樣可以免費為沒有收入沒有保險的人提供服務，民眾可收藏保存這些聯繫方式。

擁有華語心理治療師的非營利組織診所，包括華埠服務中心，電話 213-808-1720，在華埠（Chinatown）、蒙特利公園市（Montery Park）、阿罕布拉市（Alhambra）都有診所；亞太家庭中心，電話 626-287-2988，位於羅斯密（Rosemead）；亞太輔導治療中心多家診所提供服務，位於阿罕布拉市的電話 626-248-1800，喜瑞都（Cerritos ）的電話 562-860-8838，西柯汶那（West Covina）的電話 626-653-9913，洛市范奈司（Van Nuys）的電話 818-267-1100。

洛縣政府心理部門長堤亞太家庭心理健康中心負責人謝公達表示，人們前往這些地方接受治療，不必擔心醫療費用問題。診所接受白卡（Medi-Cal） 或紅藍卡（Medicare-Medi-Cal)，如果患者沒有醫療保險，那就根據收入決定收費。比如月收入1000元，那一整年所有的治療服務約100元。對於沒有收入、沒有保險、甚至沒有身分的人來說，這些診所提供免費心理治療。

每年的5月是亞太裔傳統月，也是心理健康推廣月，謝公達鼓勵人們，如果在生活中遇到難以跨越的困境，就要主動利用資源，減輕自己和身邊人的痛苦，「這是智慧的選擇，積極面對生活的態度。」

心理健康 醫療保險 洛縣

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