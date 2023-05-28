最受歡迎速食店Chick-fil-A 聖谷開新店 今夏動工

艾市新店渲染圖。（艾市官網）

頗受民眾喜愛的速食店Chick-fil-A近幾年發展迅速，該店又將在聖蓋博 谷開設新分店。根據艾爾蒙地 市（El Monte）市府的公告，Chick-fil-A將在該市開新店，計畫於今夏破土動工。據悉該店建成後，將為城市帶來可觀的工作崗位和收入。

Chick-fil-A新店地址位於Santa Anita Avenue 3340至3358號，位於Santa Anita和Brockway大街交叉口。目前該處地址為荒地。該地址十分優越，毗鄰10號公路，在公路以北，車子開下公路一兩分鐘就可到達。建成後，附近的羅斯密市、聖蓋博市的居民如果想吃Chick-fil-A很方便。

目前距離這兩個城市最近的Chick-fil-A店，是在蒙特利公園市 南部 Market Place或是北部的巴沙迪那市的巴沙迪那社區學院附近。

艾市官員對於即將動工的Chick-fil-A新店非常期待。該市政經理Alma Martinez近日發表聲明稱，該店的進駐是艾市打造經濟友好型城市的象徵，「Chick-fil-A的進駐將為城市添加新的就業崗位以及收入。」

據悉，該店開始營業後，將創造80至120個全職、兼職職位，每年為城市創收6萬7000元至11萬3000元的稅收。

艾爾蒙地市市長Jessica Ancona表示，「這項具有里程碑意義的是艾市府工作人員和Chick-fil-A共同合作的成果。我們為通過這項提案，看到如今終於變成現實而驕傲。」

根據市府官網的介紹，Chick-fil-A新店佔地約4851平方呎，室內將有98個用餐位以及44個戶外用餐位。該店還將有得來速（drive-thru）車道，可容納29輛車。店外設有停車場，有100個車位。

艾爾蒙地市議員Richard Rojo說，「我們迫不及待看到新店為城市經濟帶來的積極影響，以及為居民帶來的便利。」

根據美國顧客滿意度指數（ACSI）2022年的數據，Chick-fil-A連續八年被評為美國最受歡迎的快餐店。Chick-fil-A較受歡迎的餐點包括雞肉漢堡、炸雞塊和奶昔。

近幾年，該店在聖蓋博谷地區發展迅速，不少華人聚集的城市都陸續開了新的Chick-fil-A分店。包括今年4月20日在蒙羅維亞（Monrovia）820 W Huntington Drive開設的新店，4月在西科汶那（West Covina）3041 E Garvey Ave新開的店面。該店是西科汶那市第二家Chick-fil-A。去年在亞凱迪亞（Arcadia）的西野商場內，也有一家新開的Chick-fil-A。此外，在巴沙迪那市（Pasadena）的790 N. Lake Ave.，Chick-fil-A在計畫開設第二家分店。此外，在蒙特利公園市（Monterey Park）等華人聚集地也有該店的身影。