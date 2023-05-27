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台灣美食講座名廚蔡萬利 大秀功夫菜

記者張庭瑜/洛杉磯報導
紀欽耀、黃慧如、蔡萬利、楊勝凱和林慧懿一同展現他們的美食。（華商經貿聯誼會提供）
紀欽耀、黃慧如、蔡萬利、楊勝凱和林慧懿一同展現他們的美食。（華商經貿聯誼會提供）

「2023年僑委會台灣美食國際巡迴講座」日前在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂舉辦。這場由洛杉磯華商經貿聯誼會承辦的講座，原本提供250個名額，但在公布後瞬間被秒殺一空。

講座邀請僑委會遴派的兩位名廚蔡萬利和主廚助理兼果雕世界冠軍楊勝凱，進行全天教學示範，共教授八道功夫菜。主持人美食名家林慧懿則解說菜式的細節和技巧，學員上課認真筆記接力發問，受益匪淺。

當天的示範菜單依次為經典超級美味的XO醬、萬巒豬腳、「丸美人生」- 澎湖花枝丸、素芋香龍鳳腿、梅干菜元寶、素東坡肉、台式胡椒餅和桃膠養顏飲。蔡萬利首先教授XO醬的製作，他運用干貝、櫻花蝦等高級食材，教導學員們製作這道美味佳餚，並指出學員們可以從XO醬入手開展小本生意，因其製作簡單、保存期限長且具有利潤，同時也適合作為禮物或自用，必定受到歡迎。

蔡萬利以幽默的口才強調推廣台灣美食到國際，每道菜的名字都應該具有寓意且引人注目，讓大家留下深刻印象。例如，他介紹的澎湖花枝丸本來名字平淡，但如果加上「丸美人生」四個字，就讓人感到幸福。而這道菜的亮點是使用的食材天然養生，不含化學添加物；花枝丸子的口感也真的彈牙有勁，學員們都讚嘆不已。

蔡萬利並提到，隨著素食風氣興起，為讓學員們有機會品嚐，他們在洛僑中心小廚房現場炸製了200多條素芋香龍鳳腿，讓大家滿足的享受了美食。

為了體驗台灣特有的多元種族飲食文化，蔡萬利還介紹了改良的客家名菜「梅干菜元寶」，以及源自中國各地口味的胡椒餅和素東坡肉，每道菜都兼具色香味俱全。最後，他還分享一道近年在台灣流行的美容甜點「平民燕窩-桃膠養顏飲」，他幽默地提到，愛美的女士們都說「喝一碗勝過敷十張面膜」。這道甜點製作簡單，不僅美味，還能養出白嫩好膚質。

洛僑中心主任陳敏永、副主任鄭心茹和劉岱欣參加了講座。學員們在學習了八道菜後，都對自己烹飪技巧增加自信。最後，學員們收到贊助廠商如李錦記、萬字醬油等的大禮包，帶著收穫滿滿的心情回家。

在活動現場，所有的學員和來賓一同舉行了合影，也彰顯了大家對這次美食國際巡迴講座的...
在活動現場，所有的學員和來賓一同舉行了合影，也彰顯了大家對這次美食國際巡迴講座的熱情參與和共同的學習精神。（華商經貿聯誼會提供）

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