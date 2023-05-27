華裔媽媽出雙語書 推廣學習中文

包小寶的創辦人在洛杉磯聯合學區小學相識，成為媽媽之後的他們希望孩子能學習中文和中華文化，專門出版中英文的兒童讀物。（圖片來源：Bitty Bao網站）

據abc7新聞18日報導，兩位來自洛杉磯 的華裔 媽媽創作了一系列的中英雙語書籍，一邊推廣中華文化，同時也讓後代的華裔學習中文。

包小寶（Bitty Bao）是一個專門出版中英兒童讀物的出版社，由前洛杉磯聯合校區的教師和一名來自台灣的母親程露露（Lulu Cheng），於大約兩年前共同創辦。

出生於台灣的露露表示，在洛杉磯的公共圖書館很難找到中文的書籍，但是她又很希望她的孩子能夠學習中文。因為學習好中文，不但能跟只會講中文的祖父母溝通，還可以讓孩子了解自己中華文化的背景。

對於華人 背景出生的露露來說，語言和文化是日常生活的一大部分，但是她的孩子因為生活在美國無法體驗到真正華人的生活方式。所以她創立包小寶，當孩子意識到不論身在哪裡，中華文化都能成為日常生活的一部分。而她將兩者融合的方式就是製作兒童繪本，利用可愛的插畫，巧妙地將包子、燒賣、剉冰，還有龍舟，融合數字教學，讓孩子在學習的過程中傳承中華文化。