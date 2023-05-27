首位亞太裔聯邦法官劉成威 逝世

美國本土首位亞太裔聯邦大法官劉成威（Ronald S.W. Lew）5月19日在洛杉磯病逝，享年81歲。（維基百科）

美國首位亞太裔聯邦法官劉成威（Ronald S.W. Lew）5月19日在洛杉磯 West Hills醫院病逝，享年81歲。加州 政法界和社區均對其一生給以崇高評價，數十年如一日的謙遜、仁慈、溫和，打破了法官的刻板，給人留下難忘印象。

劉成威彌留之際家人守護左右。前聯邦上訴法院法官Elizabeth Baron、前聯邦第九巡迴法院法官Alex Kozinski、前聯邦中區檢察長楊黃金玉（Debra Yang）、前洛杉磯市長韓詹士（James Hahn）、前洛杉磯縣政委員安東諾維奇等，均發表感言弔唁哀悼。

楊黃金玉早年曾經擔任過劉成威的法律助理，她表示，劉法官是一個忠於家庭的人，包括對自己的妻子、四個孩子和所有的孫輩；在專業上，他一直以積極和開拓進取的方式鼓勵周圍的人，讓他們成為更好的人、更好的律師。

前加州中區聯邦檢察官Terree Bowers發表感言表示，他的笑容很有感染力，即使在最困難的情況下，也能鎮定自若。大家喜歡和他相處，無論你心情如何，離開他時你總是會感到振奮和愉快。

安東諾維奇和劉成威一家是40多年的老朋友，他表示，劉法官一直信守對家人和朋友的承諾，他的才華和一絲不苟得到了不同政黨的兩位州長的認可，難能可貴。

劉成威1941年出生在洛杉磯體育館附近、父母開設的洗衣店後面的小屋裏，在家中九個孩子中排行第三。1964年在羅耀拉大學畢業後，1967至69年加入美軍，1971年從西南法學院畢業，考過律師執照後本打算回到父親的店中繼續幫忙，但父親認爲，兒子應該自己出去闖天下，不要守在家中。

走出家門，劉成威在洛杉磯市府檢察官辦公室找到首份工作。1982年他被當時的州長布朗指派出任洛杉磯地方法院法官，在1984年被提名成為洛杉磯高等法院法官，1987年2月2日被雷根總統提名為聯邦法官，國會參議院在同年5月7日通過其任命案，劉成威成為美國本土第一位亞太裔聯邦法官。

1998年6月在劉成威辦公室宣誓成為律師的律師鄧洪表示，當年他在擔任世界日報記者時認識了劉法官。鄧說：「他鼓勵我參與社區活動，也鼓勵我攻讀法學院」。鄧洪後來擔任亞太青少年中心理事也是受劉成威的鼓勵，為青少年的健康發展投放心力。期間，亞太青少年中心授予劉成威「終生成就獎」。

鄧洪表示，南加州、加州乃至全美華人 社區很多ABC攻讀法學院，80至90年代多個有影響力的華人非盈利組織，劉成威都是積極推手，比如華人律師公會、華埠服務中心、亞太青少年中心等的成立，他功不可沒。他也為華人在美國本土擔任聯邦法官開了先河，今天，全美已有20多位華裔聯邦法官。而他創辦的華人律師公會當年只有17人，現在會員已超過1000人。