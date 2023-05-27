康普頓女彩券運旺 再中200萬

Instant Prize Crossword樣張。（加州樂透局提供）

洛杉磯 縣康普頓（Compton ）的女子Ruby Evans喜歡買彩券，特別是刮刮樂，她已經成為當地小名人，大家都拜託她別玩了，留一點獎金給他們。不過繼2013年刮中10萬元後，2023年1月她又刮中200萬元，不過她告訴加州 樂透局（California Lottery），她還會繼續玩，「因為實在太有趣了」。

Ruby Evans這次買的刮刮樂Instant Prize Crossword，一樣是在常去的店裡買的，也就是E. Compton Blvd. 600街區的Sweet Time Donuts。她買了彩券後回車上刮開，驚喜的發現中了2000元，因此她馬上回店裡拿領獎表格，但是當店員再次掃描彩券確定是否中獎時，才赫然發現她中的不是2000元，而是200萬元。

Ruby Evans說，這一切都是好運，中了大獎讓她可以繳清帳單、房貸，還能幫助女兒。不過，她還是會繼續買，因為真的太有趣了。在這次之前，她在Sweet Time Donuts的大大小小中獎記錄還包括刮中5000元，結果其他人經常揶揄她，拜託分點財運給大家吧。唯一打心底為她開心的大概只有Sweet Time Donuts的老闆了，因為Ruby Evans這次的中獎讓他可以領到一萬元獎金。

因為Instant Prize Crossword而獲得200萬元的，還有另一位在Studio City 76加油站 買彩券的Job Aquirre，店家同樣也可以拿到一萬元獎金。兩張200萬元刮刮樂都是在今年1月賣出。