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「冠軍搖籃」高軍乒乓球俱樂部 青少年聯賽報名火熱

記者楊青／羅斯密報導
孩子們在練球。（記者楊青/攝影）
孩子們在練球。（記者楊青/攝影）

號稱「乒乓球冠軍搖籃」的高軍乒乓球俱樂部，日前宣布從5月開始舉辦青少年乒乓球聯賽，消息一出，報名迅即額滿。

高軍表示，這是疫情後首次舉辦乒乓球聯賽，為青少年乒乓球愛好者量身訂做，分為25歲以下和13歲以下兩個組別，未來每個月都舉行比賽。消息出來不到兩天，5月的參賽名額已經爆滿，預計暑期參賽的乒球好手還會更多。

9次單打、11次雙打和8次混雙冠軍冠軍，高軍移民洛杉磯後，創辦高軍乒乓球俱樂部，推動洛杉磯乒乓球運動，今年正好十年。「十年進步很大」，她記得，當初只有三個孩子來學球，現在則是每一班都滿額，喜歡乒乓的美國孩子和家長也越來越多。十年間，俱樂部培養出美國奧運乒乓選手吴炫宁（Erica Wu），更多的孩子打入美國國家隊，代表美國參加各種世界賽事。她相信美國的乒乓球未來也能夠像籃球和游泳一樣，人才輩出。

今年5月中旬，高軍乒乓球俱樂部優秀選手、洛杉磯加大（UCLA）華裔學生Rachel Sung代表美國出征南非世界競標賽。高軍特別感謝社區熱心人士和球友的鼎力支持。多年來大力支持高軍的傅瑩（Angela）表示，自己從小喜歡打乒乓球，一直打到校隊，後來從台灣移民美國，從奮鬥到家族事業成功，對乒乓球的愛從來沒有減弱，南加州幸運有高軍和她的團隊這麼好的教練人才，非常值得珍惜和支持。

傅瑩表示，支持青少年聯賽，是希望提升孩子對乒乓球的持續興趣和比賽抗壓性，她認為，父母對孩子興趣支持和培養，是給孩子們的最好禮物。

聖蓋博市市議員丁言愉也是乒乓球愛好者和高軍迷，高軍的母校華東理工正是他教書的地方，與有榮焉。

高軍說，她最大的願望是在美國推廣乒乓運動，她表示，多年來，不少華人孩子因為乒乓打得特好上了很好的大學，奧運選手吴炫宁七歲開始來俱樂部打球，16歲參加奧運會，後來就讀普林斯頓大學。

高軍表示，乒乓球和其它運動不太一樣，技術含量較高，不像是游泳或跑步短時間就可能出成績，乒乓打五年都可能什麽都看不到，也因此很多看來不錯的孩子半途而廢。不過也有很堅持的，她目前的學生中，就有從托倫斯和喜瑞都來的。有一個孩子十歲開始練球，每個周末父母帶他從聖地牙哥開車過來，相當辛苦，但家長非常堅持。

她表示，乒乒球對她人生的影響和好處，無人能夠想像得到，專注力、自我情緒、對緊張和失敗的抗壓力，生活中碰到的挑戰，和自己訓練和比賽時遇到的苦難相比，都不算什麽。

世界乒乓冠軍高軍（右起）、社區熱心人傅瑩、美國乒乓球國家隊選手Rachel Su...
世界乒乓冠軍高軍（右起）、社區熱心人傅瑩、美國乒乓球國家隊選手Rachel Sung。（記者楊青/攝影）
高軍乒乓球俱樂部的教練和學生們。（記者楊青/攝影）
高軍乒乓球俱樂部的教練和學生們。（記者楊青/攝影）
高軍在南加州推廣乒乓球運動，得到社區熱心人士鼎力支持。如圖右起：教練高軍、社區熱...
高軍在南加州推廣乒乓球運動，得到社區熱心人士鼎力支持。如圖右起：教練高軍、社區熱心人傅瑩、美國乒乓球國家隊選手Rachel Sung、聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳。（記者楊青/攝影）

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